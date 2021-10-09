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法國娃娃鞋Repetto回歸台灣落腳A13！首推激美新色：哈密瓜橘、寶石藍

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記者王則絲／台北報導

法國芭蕾鞋履品牌Repetto以最經典的「娃娃鞋」聞名，2020年正值全球疫情擴散之時，原代理商決定撤出台灣，今年世界終於迎來希望曙光，Repetto也重新登台回歸了。首間亞洲形象概念店選在台北遠百信義A13登場，緊接著也將在SOGO忠孝店開設新店面，並趁著涼秋來臨前夕，推出了超美新色的招牌鞋款以及可愛手袋！

▲Repetto。（圖／品牌提供）

▲Repetto。（圖／品牌提供）

▲Repetto亞洲形象概念店於A13開幕。（圖／品牌提供）

Repetto成立於1947年，以製作芭蕾舞鞋起家，最招牌的鞋款為「Cendrillon」舞鞋系列，以經典圓頭設計配上蝴蝶結裝飾，有韌性柔軟的小牛皮以及更貼膚的小羊皮材質款式，於1956年時因傳奇女星碧姬巴鐸（Brigitte Bardot）穿著一雙紅色Cendrillon舞鞋出演電影，從此讓Repetto大紅大紫，也有了「BB鞋」的綽號。

▲Repetto。（圖／品牌提供）

▲Repetto。（圖／記者王則絲攝）

▲最經典的紅色「Cendrillon」鞋款。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

今年秋天，經典「Cendrillon」系列推出了全新的限定顏色，包括明亮的哈密瓜橘、寶石藍色以及貴氣紫紅色，並改以麂皮製成，高飽和色調隨意搭配都能成為亮點，上頭的蝴蝶結與所有鞋款一樣，可自由調整鬆緊度。

▲Repetto。（圖／記者王則絲攝）

▲2021秋冬「Cendrillon」系列限定顏色麂皮款。（圖／記者王則絲攝）

如果你早已是Repetto的粉絲，那麼這次重新回歸台灣，也有些不同於經典款的選擇，包括更適合台灣潮濕天氣、柏油路面穿著的延伸款「Lili」系列，鞋底採橡膠材質打造，並做了止滑鞋底；另有更個性、高調的「Brigitte 」系列，將可愛的娃娃鞋改造成V形尖頭，增添了不少性感韻味。

▲Repetto。（圖／記者王則絲攝）

▲Repetto。（圖／記者王則絲攝）

▲「Lili」系列設計止滑鞋底，更適合台灣氣候；尖頭「Brigitte 」系列則是搶眼選擇。（圖／記者王則絲攝）

其實Repetto不只有做鞋款，在國外甚至有製作舞衣服裝，而首登場的A13店內，則是有販售超可愛的「舞裙包」，迷你的包型靈感來自芭蕾舞裙的輪廓，共有黑、粉與金色，外型小巧玲瓏，拎在手上兼具俏皮與高雅氣質。

▲Repetto。（圖／記者王則絲攝）

▲以芭蕾舞裙為靈感設計而成的可愛手袋。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

Repetto, 娃娃鞋, BB鞋, Cendrillon, 舞鞋, 平底鞋

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