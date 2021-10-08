萬寶龍致敬伊莉莎白泰勒　罕見紫色眼眸成鋼筆主色調

▲萬寶龍萬寶龍謬斯系列伊莉莎白泰勒特別版鋼筆，35,800元。（圖／Montblanc提供）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）向已故傳奇巨星伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）致敬，推出全新謬斯系列特別版書寫工具，整體設計從她演藝生涯顛峰的1950至1960年代取材，筆蓋和筆身採用特別的上漆技術製作，覆上深紫色大理石紋亮漆，讓人聯想到她迷人的眼眸與最愛的色彩，而獨特的環形筆夾，以及筆尾的幾何圖案，都發想自她最鍾愛的珠寶。

▲傳奇女星伊莉莎白泰勒生前熱愛珠寶，佩戴Jean Schlumberger為Tiffany設計的Fleur de Mer藍寶鑽石胸針。

演出《埃及艷后》、《朱門巧婦》等電影享譽全球的伊莉莎白泰勒，是知名的珠寶愛好者，最有名的一件收藏是1969年男星李察波頓為她標下卡地亞（Cartier）一顆重達69.42克拉的梨形鑽石，破百萬美元的成交價創下當時最昂貴的鑽石紀錄，而她也是寶格麗（BVLGARI）、Tiffany & Co.等頂級品牌的貴客，每回公開亮相所戴的珠寶都極具話題性。

▲萬寶龍謬斯系列伊莉莎白泰勒特別版鋼珠筆，31,800元。（圖／Montblanc提供）

萬寶龍於是將伊莉莎白泰勒對珠寶的熱情，投注在書寫工具設計中，筆尾夾的幾何圖案正來自1950年代的典型珠寶設計圖案。她晚年熱衷公益，共同創立美國愛滋病研究基金會（amfAR），世人支持愛滋病研究並關懷患者，因此萬寶龍特別在鋼筆的Au 585純金鍍銠筆尖鐫刻了「LONG LIVE LOVE」，是她2000年 GLAAD媒體獎頒獎典禮上演講的感人結語。

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