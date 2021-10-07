陳美鳳露香肩傳授「獨門美麗法則」　賈永婕連餓4天辣曬中空拼了

記者鮑璿安 ／台北報導

臺北時裝週SS22 於今（7日）晚間舉行開幕大秀，請到藝人陳美鳳、萬芳、蔡健雅、賈永婕等人參與，陳美鳳身穿台灣設計師品牌JUST IN XX服飾，讓她笑說：「欣賞美的東西會讓自己更美。」防疫女神賈永婕則透露自己連續餓了4天，才套進超火辣鏤空裝。

▲65歲不老女星陳美鳳壓軸亮相臺北時裝週。（圖／記者周宸亘攝）

65歲不老女星陳美鳳壓軸亮相臺北時裝週，今晚穿著台灣設計師周裕穎與藝術家江賢二聯名服裝看秀，讓她直呼：「作品超讚！很榮幸參與時裝周，漂亮的東西不管到幾歲都喜歡。」而手中拎著的恐龍包款，更是設計師運用本該丟掉的玩具進行二次創造，「我很願意嘗試，只是怕不知道怎麼打開（包包）。」陳美鳳解釋，時尚不一定要很怪，也可以很美，而且欣賞美的東西會讓自己更美。

▲賈永婕穿著設計師汪俐伶鏤空服裝登場。（圖／記者周宸亘攝）



防疫女神賈永婕也關注臺北時裝週，此次穿著設計師汪俐伶鏤空服裝登場，胸前開出傲人的閃電線條，她表示：「今天想說走帥氣路線，但是也有女人味設計在裡面。」為了讓自己套進絕美服裝，賈永婕大方承認自己餓了4天甩掉2公斤，其中連續3天中午都只吃不加醬料的潛艇堡，導致自己現在滿腦子都是美食，但她甘願為時尚消瘦，「看到美麗的衣服活生生想要擠進去，這是一種良性循環。」

▲（依序）蔡健雅、萬芳。（圖／記者周宸亘攝）

女星蔡健雅穿著JUST IN XX服裝，以一套顯眼「腰間巴掌裝」，巧妙修飾身材，今夜將擔任演唱嘉賓，她坦言很緊張，但被問到下回是否想嘗試走秀？ 蔡健雅秒回「先不要」。萬芳則穿著吳日云品牌Austin.W 暈染色長版西裝，展現時尚多元包容性，今夜要挑戰走秀，她選擇穿球鞋上陣，「比較不害怕跌倒，我個人平衡感蠻好。」