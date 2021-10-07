生蛋竟讓頭髮掉不停！營養師教你落髮、頭皮不適「聰明吃」

▲最近頭皮、秀髮狀況多，營養師建議從飲食著手調整。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大，又正值換季時節，頭皮頭髮問題狀況越來越多，營養師高敏敏表示，其實從頭髮也能觀察出個人飲食狀況，或許你正缺乏某類營養素，若有以下困擾，飲食這樣吃更好！

#壓力型稀疏

壓力會造成水溶性的維他命流失，尤其是維他命Ｃ跟Ｂ群流失加速，高敏敏建議每天吃足新鮮蔬果，至少吃兩拳頭大水果和兩碗蔬菜。

#易斷髮質

髮質容易斷裂，可能是平時吃的蛋白質品質不佳，應避免吃加工食品，像是香腸、培根、臘肉、火腿、丸類、火鍋料製品等，改以原型食物為主，像是豆腐、豆製品、肉類、蛋類、魚類等。以上食物皆含優質蛋白質，是維持頭髮健康重要的基底。

#乾枯髮質

亂節食、偏食容易讓好油跟水分攝取不足，易導致頭髮乾枯無光澤，營養師建議應多喝水，每日水分至少2000cc以上，多補充好油食物，像是酪梨、苦茶油、堅果或堅果飲等，吃到好的油脂，就能讓髮絲有光澤感。

#落髮

高敏敏表示，通常落髮嚴重，可能是礦物質鐵跟鋅攝取不足，導致頭皮無法供應足夠營養，建議多補充鐵、鋅，再搭配維他命C食物，幫助營養吸收。像是可以吃豬肝、鴨血、莧菜、牡蠣等，再搭配新鮮水果補足維他命C，來幫助鐵質吸收更好。另外也可以減少吃生蛋，因為生蛋白裡的抗生物素會阻礙生物素吸收，進而造成掉髮現象。

#頭皮乾癢、出油

頭皮不適代表正處於發炎狀態，高敏敏建議可多補充抗發炎食物，像是一周可攝取2-3次魚油或藻油，像是新鮮魚類、海藻、亞麻仁籽油等。

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

營養師高敏敏也提醒大家，頭髮是很直接反應身體健康狀態的部位之一，從吃做改善是很好的方式，也能使身體更健康。平時也要多注意避免菸酒、勿熬夜、適度放鬆壓力也不要亂節食，畢竟營養不良，髮絲首當其衝。