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炎亞綸奪金掛紅布條被管委會拒絕　來臺北時裝週「至少前二帥」

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記者鮑璿安／台北報導

臺北時裝週SS22今夜（7日）開幕大秀首度以新技術融合影像打造「時空交會」的時裝秀，請到藝人炎亞綸、胡小禎、郭書瑤、林哲熹等人共襄盛舉，炎亞綸奪下金鐘綜藝節目主持人獎後首度露面，他藏不住喜悅直言：「嘴角沒辦法往下」。今晚他穿著夏姿⋅陳（SHIATZY CHEN）服飾來勢洶洶，遇上同樣帥度過人的林哲熹，炎亞綸不甘心「至少第二帥」，放話要搶最帥。

▲▼2021 臺北時裝週SS22 開幕大秀-炎亞綸。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2021 臺北時裝週SS22 開幕大秀-炎亞綸。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎亞綸穿著夏姿⋅陳（SHIATZY CHEN）助陣臺北時裝週。（圖／記者周宸亘攝）

炎亞綸穿著夏姿⋅陳（SHIATZY CHEN）助陣臺北時裝週，被問到搶下金鐘的感想，他表示，「當然是愉快，嘴角沒辦法往下。」曾喊出得獎要在住家大樓掛上紅布條，炎亞綸喊冤說：「真的有問管委會，但是他們說先不要。」而金鐘紅毯上的中空裝評價很高，炎亞綸被問下次要不要挑戰露腹肌，他沒有抗拒，但也透露因疫情期間每天點宵夜，現在腹肌只剩下4塊。

▲▼2021 臺北時裝週SS22 開幕大秀-林哲熹。（圖／記者周宸亘攝）

▲林哲熹。（圖／記者周宸亘攝）

看到林哲熹穿著JENN LEE白色套裝來看秀，造型十分簡潔帥氣，連炎亞綸默默感到有壓力，但今晚僅有他們兩位男星看秀，因此至少有前二帥，沒想到他不滿足，「我還是最帥。」

▲▼2021 臺北時裝週SS22 開幕大秀-瑤瑤。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2021 臺北時裝週SS22 開幕大秀-小禎。（圖／記者周宸亘攝）

▲郭書瑤穿著JENN LEE不規則白色裙裝來看秀；小禎穿著C JEAN平口花苞禮服。（圖／記者周宸亘攝）

郭書瑤同樣穿著JENN LEE不規則白色裙裝來看秀，她表示：「我自己非常喜歡，白色設計很有線條感，而且嬌小女孩也能穿。」但下回會不會想挑戰走上伸展台？郭書瑤爆料說，「在後台炎亞綸就已經問我是來看秀還是走秀，真的不好意思，我還是演戲就好了。」小禎則穿著C JEAN平口花苞禮服展現纖細身材，今晚扛下走秀大任，她重回模特兒老本行很熟悉，笑說不緊張，要很囂張地走。

▲▼2021 臺北時裝週SS22 開幕大秀-走秀。（圖／記者周宸亘攝）

▲萬芳擔任臺北時裝周開幕秀走秀。（圖／記者周宸亘攝）

此次開幕秀於台北101舉行，6組服裝品牌結合6組藝術家，分別是 AUSTIN.W 設計師吳日云×藝術家羅得嘉×藝人萬芳、C JEAN設計師簡君嫄 × 藝術家陳景林與馬毓秀x 藝人胡小禎、#DAMUR 設計師黄世舜× 藝術家吳東龍x演員韓寧、JUST IN XX設計師周裕穎X藝術家江賢二與饒舌歌手Gil G等人，並由蔡健雅穿著JUST IN XX服裝壓軸獻唱，以5G傳遞異地展現大秀。

關鍵字：

炎亞綸, 臺北時裝週, SS22, 胡小禎, 郭書瑤, 林哲熹

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