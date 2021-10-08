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巴黎時裝周／LV舞會與張曼玉有關！超浮誇眼鏡比包包還搶戲

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▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲LV在巴黎羅浮宮的黎塞留通道（Passage Richelieu），舉辦2022春夏秀。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

巴黎時裝周最後一天，LOUIS VUITTON（LV，路易威登）邀請眾人到羅浮宮參加一場「時光大舞會」，在吊滿水晶燈的秀場，彷彿時空交錯，屬於不同年代的華麗蕾絲、方形輪廓、牛仔褲一起登場，還有化妝舞會面罩般的超浮誇眼鏡，甚至比包款更吸睛。時光顛來倒去，其中竟暗藏與張曼玉有關的吸血鬼故事，趕緊看看LV這場迷人大秀，有哪些亮點與重點。

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲掛滿水晶燈的秀場，邀請眾人參加「時光大舞會」。

時光大舞會
LV女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere向來拿手於玩「時光」，未來感是他經常運用的手法，也愛從古典翻新出發，例如2020秋冬秀的「場景」，是穿著15世紀到1950年代服裝的200人合唱團，而2022春夏，直接點名「時間無足輕
重，但時間又是一切」，強調時光與服裝交織出的樣貌，19世紀的蕾絲、1920年代的洋裝、已經風行逾百年的丹寧等等，服裝忘記了時間，但又默默註記著時間。

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）

吸血鬼的衣服
女星艾莉西亞維坎德（Alicia Vikander）將演出HBO影集《迷離劫》（Irma Vep），Nicolas Ghesquiere為她打造戲服，劇中的吸血鬼情節成為2022春夏的靈感來源之一，細緻的刺繡細節、領飾、披風、雙排扣外套等等，高貴又迷離。《迷離劫》是重拍1996年的同名電影，這其中的有趣連結，在於艾莉西亞維坎德與LV友好，而1996年的《迷離劫》，則由Nicolas Ghesquiere的好友、女星張曼玉主演，跨越時空的連結，再度上演。

▲LV 2022春夏。（圖／劇照、LV提供）

▲1996年張曼玉演出的電影《迷離劫》（左）將翻拍成影集，艾莉西亞維坎德（Alicia Vikander，右）演出。（圖／翻攝劇照、品牌提供）

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）

「方形」輪廓
第一套服裝出場，第一眼一定盯著那近乎「方形」的裙，兩端以裙撐撐起又開了高衩直逼大腿，誇張的輪廓與剪裁，像是從19世紀走進現代，全套金絲珠飾的洋裝，裙子也同樣向外撐，乍看很有水晶吊燈的效果，也像華麗布幔，相似的結構貫穿著系列，而且除了裙子，上衣也可以是「方形」，放大的肩線出現在燕尾服、外套、無袖上衣，充滿戲劇性。

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）

面具與眼鏡
LV的時光大舞會，許多模特兒戴上浮誇眼鏡，如同化妝舞會中的面具，各種造型、色彩非常吸睛，無論什麼身份、什麼時空背景，戴上眼鏡就像有了防護罩，神秘又撲朔迷離。

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）

來自行李箱的包包
春夏發表前，LV已經預告有包款從軟質行李箱演化而成，或是從Nicolas 的經典之作Petite Malle演進而來，Petite Malle原本就是來自硬殼行李箱，因此「行李箱」絕對是2022春夏新包的主軸，從大型提袋、加長版的Petite Malle，到適合日常的肩背包皆然，手拿包並加入舞會該有的耀眼元素，拿著跑趴，穩贏。

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）

露趾靴
無論什麼季節，幾乎都可以看到LV的靴子，2022春夏秀上，更是清一色的「露趾靴」，鞋面上的綁帶如仕女的馬甲，沒繫帶的款式則注入現代感，色彩相當多變，甚至有波卡圓點。春夏天露趾，到秋冬加雙襪子穿，應該也很合理。

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲英國跳水王子湯姆戴利（Tom Daley）出席LV大秀。

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）
▲華裔女星陳靜是看秀嘉賓。

▲LV 2022春夏。（圖／品牌提供）
▲義大利時尚部落客Chiara Ferragni。

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關鍵字：

LV, 路易威登, LOUIS VUITTON, 2022春夏, 迷離劫, 張曼玉, Nicolas Ghesquiere

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