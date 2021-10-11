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百搭鑽錶出門免燒腦　Blancpain女錶纖薄上手

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▲▼ Blancpain,Piaget 。（圖／公關照）

▲Blancpain Ladybird Colors系列腕錶，摺疊扣錶帶款969,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

一只能讓女性在工作場合與晚宴聚會完美搭配的機械錶，瑞士名錶Blancpain最新Ladybird Colors系列腕錶是理想選擇，經典不敗的圓形錶殼、柔美的珍珠母貝面盤中央環繞著一圈美鑽、錶圈與錶耳也鑲滿59顆總重逾2克拉鑽石，以及恰到好處的34.9毫米錶徑，在手腕上閃耀也不失優雅風範。

▲▼ Blancpain,Piaget 。（圖／公關照）▲▼ Blancpain,Piaget 。（圖／公關照）

▲Blancpain Ladybird Colors系列腕錶孔雀藍或黃色錶帶款皆採透明底蓋設計顯露機芯，摺疊扣錶帶款969,000元。

Ladybird女錶源起於1956年，Blancpain為此錶配置當時世界最小的圓形機械機芯而聲名大噪，且非男錶的縮小尺寸版本，是一款真正為女性設計的錶款。此設計概念延伸至今，Ladybird Colors新錶採用自製纖薄的1153型號機芯，以透明錶背呈現這枚搭載金質自動盤的漂亮機芯，共有7款色彩繽紛的款式，紅金材質錶可選配孔雀綠、午夜藍或緞白色鱷魚皮錶帶；白金款則可搭配檸檬黃、橙色、淡紫色或緞白色鱷魚皮錶帶，各有18K金針扣或鑲嵌了9顆美鑽的摺叠式錶扣。

▲▼ Blancpain,Piaget 。（圖／公關照）

▲伯爵錶徑35毫米的Altiplano鑽錶，785,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

以超薄錶著稱的伯爵（PAIGET）旗下Altiplano錶徑35毫米女錶，也是任何場合都百搭的超薄機械錶，簡潔的面盤搭配鑲飾76顆明亮形切割圓形美鑽錶圈，風格俐落，可隨穿搭或心情更換錶帶，賦予錶款新風貌。

►風・Luxury／運動風經典女錶出列　孔曉振的帥錶是這只伯爵　

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關鍵字：

Blancpain, PIAGET, 伯爵

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