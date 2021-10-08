有人蹺班排隊！UNIQLO旗艦店開幕近300人聚集　一進門搶「這個」

記者王則絲／台北報導

UNIQLO TAIPEI全球旗艦店於今日（8日）早上10點開幕，雖然是選在平日的週五早上時間，開門時間還未到，現場就已聚集了非常多客人，截至10點為止，大約有近三百人，排在第一個的張小姐表示：「我8點半吃完早餐來的，至少會花個五千塊跑不掉。」也有客人逗趣坦承自己是「蹺班」來的，因今天現場釋出先前搶到爆的藝術家聯名杯盤系列，一開門迅速一掃而空，場面頗為激烈，預估明天雙十連假首日也將會有眾多人潮。

▲開幕前短時間內聚集了近三百人。（圖／記者王則絲攝）



第一位排隊的民眾張小姐表示：「我今天早上八點半吃完早餐就來了。」時間沒有到特別早，經現場觀察，大部分民眾約在開門前快速聚集，九點左右只有約三十組客人。今天來到旗艦店張小姐主要想買的是UNIQLO的羅浮宮聯名系列，以及藝術家合作系列，「我覺得（花費）大概五千塊跑不掉，至少啦，他們幾乎每一季出的我都會買。」

10點一到，UNIQLO全球旗艦店準時營業，許多民眾一進店就衝往四樓聯名區，瘋搶先前網路上搶到爆的Andy Warhol,Jean-Michel Basquiat,Keith Haring聯名杯盤組；另外，今日開賣的「UNIQLO and White Mountaineering」白山聯名系列，也馬上排起人龍。

▲許多民眾一進店就衝往藝術家聯名系列區域，搶購聯名杯盤系列。（圖／記者王則絲攝）



▲UNIQLO and White Mountaineering聯名排隊區域。（圖／記者王則絲攝）

由原先明曜百貨店面改裝而成的「UNIQLO TAIPEI全球旗艦店」，擁有四層樓面，總坪數達到1,065坪，開幕亮點包括一樓增設首度引進台灣的「UNIQLO FLOWER」專區，種類多樣化的鮮花、植栽99元起；首四日每天不限消費金額前150名，還可憑發票到門口兌換熱騰騰的免費雞蛋糕。

樓面配置為1樓部分女裝、UNIQLO FLOWER專區；2樓女裝、童裝與嬰幼兒服裝，並設置KIDS LIBRARY童書遊憩區；3樓以男裝為主；4樓為設計師聯名專區，以及UTme!客製化UT專區。

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