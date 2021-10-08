這些「美型小家電」好用又有質感　食物封口機、萊恩加濕器夜燈6款必收

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自store.kakaofriends.com

想幫居家空間增添質感，除了從裝潢佈置下手，也可以將生活中常用的小家電換成造型美觀的，這樣擺著賞心悅目，用起來心情也跟著愉悅。這裡就幫你精選出6款「美型小家電」，平常價格無法下手的小家電，Pinkoi十週年慶最低七折起更好入手，不只外型好看、性能也優質，有了它們就能讓居家生活的效率與質感同步提升。

1.正負零 負離子吹風機

日本家電正負零的負離子吹風機造型簡約，純白色機身拿起來很輕巧，摺疊設計收納不佔空間，外出攜帶也很方便。有三段風量、溫度可以調節，吹乾頭髮輕鬆不費力。

2.正負零 空氣清淨機黑色款

日本家電正負零的空氣清淨機造型極簡，曾獲2006年度優良設計獎，個性黑顏色充滿質感，尺寸適合小坪數居家空間使用。裡面有4層濾網過濾髒污，還有5種運轉模式可以切換。

3.sOlac 手持除蟎殺菌吸塵器

西班牙品牌sOlac的手持除蟎殺菌吸塵器有超強吸力，以及1分鐘達8,000次的高效拍打，讓家裡隱藏的塵蟎無所遁形。多重降噪和懸浮避震功能，讓它使用時安靜不吵雜。

4.SteamOne 高質感蒸氣掛燙機

SteamOne是法國知名蒸氣掛燙機製造商，這台掛燙機造型簡單輕巧，霧面黑配色俐落有時尚感，手持式設計和45秒快速加熱功能，讓你省時省空間，還有兩段式蒸氣，讓熨燙更有效率。

5.Lisscode 便攜式封口機

吃不完的食物在袋子裡容易受潮，這時就很需要Lisscode的便攜式封口機，小小體積使用起來很順手，三段熱封強度就算厚袋子也能緊緊密合，還有開口刀設計，讓你拆封也很方便。

6.Kakao Friends 萊恩夜燈加濕器

家中空氣乾燥的話，可以擺上Kakao Friends推出的萊恩夜燈加濕器，這台一次集結兩種功能，加濕器的噴霧量可以自行設定，還有定時功能，夜燈部分則有兩級照明控制，外型做成超萌的萊恩大頭，看到就瞬間療癒。

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