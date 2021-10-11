宅在家也可以當高質感女子！4款讓妳變美麗的秋天色系小物

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不知不覺又到了慵懶隨性的秋天，不論是懶懶的倒在沙發上一整天，或是宅在家裡不出門，身為質感女孩，都要享受生活的儀式感。4款外型美觀又實用的秋冬大地色美容保養小物，即使當宅女，也可以過得很高級！

▲秋冬大地色美容保養小物。（圖／翻攝自小紅書@OneYuri）

Aesop 滋潤芳香身體乳霜

Aesop是許多人入秋後的生活必需品首選，秋天是屬於比較乾的季節，肌膚變得好敏感，需要加強保濕，保養也要跟著一起換季才行。

滋潤芳香身體乳霜，內含保濕的澳洲胡桃及檀香精油，能有效修護乾燥的肌膚，可集中於乾燥部位按摩。柔和的柑橘皮、香草、檀香等味道結合，沉穩的木質調加上滋潤肌膚超有感，是妳的秋天必備好選擇。

▲Aesop滋潤芳香身體乳霜。（圖／翻攝自小紅書）

Aesop芳香室內噴霧

除了皮膚需要紓緩外，Aesop室內噴霧系列也是必備品之一，味道豐富，帶有迷人的層次感香氣，能放鬆精神，減緩生活帶來的疲憊感。在室內空間噴灑兩到三下，香氣能持續數小時，不論在休憩、娛樂或是工作空間內都能享受令人精神振奮的香氣。

▲Aesop芳香室內噴霧。（圖／翻攝自小紅書）

Deep;erence 郁柔護手霜

連續四年韓國消費者滿意度第一名的秀髮護理品牌Deep;erence，主打以天然植萃為本，除了頭皮護理產品外，也有其他針對手部及身體護理的產品。

許多人挑選護手霜時，最擔心的就是濕黏及太油，Deep;erence郁柔護手霜質地清新滋潤、不黏膩，內含咖啡豆萃取物及天然茶萃取物，能淡化細紋、延緩老化，提供手部深層滋潤和絲滑感，並有指甲修護的功效。

▲Deep;erence 郁柔護手霜。（圖／翻攝自Deep;erence官網）

J.Hannah 指甲油

珠寶設計師Jess Hannah希望指甲油顏色能匹配珠寶，因此獨力開發了J.Hannah指甲油。對於顏色的靈感來自「建築物、藝術家和大自然」，主打無毒質地、顏色飽和度高、低調柔和的色系，再加上高質感的外觀瓶身，不論擦在指甲上還是放著當擺飾，都能讓妳當個氣質小姐姐！

▲J.Hannah迷你指甲油五入組。（圖／翻攝自J.Hannah官網）

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