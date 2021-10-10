喝咖啡店逛飾品好愜意　任容萱大推這個必吃

▲VACANZA攜手REEDS coffee & bakery在中山南西商圈打造Café in VACANZA假期咖啡町。（圖／VACANZA提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

國慶三天連假不想到風景區人擠人，不妨到咖啡店坐坐輕鬆一下吧！文青咖啡店林立的台北中山南西商圈，出現嶄新型態的咖啡店，創立於2012年的台灣飾品品牌VACANZA與知名咖啡店REEDS coffee & bakery聯手，打造「Café in VACANZA假期咖啡町」，在此可手持咖啡、欣賞試戴飾品，享受邊喝邊逛的自在感。

▲VACANZA首次在飾品店內設置「咖啡友善空間」，讓每位顧客都能手持咖啡、欣賞飾品。

▲任容萱大推Café in VACANZA假期咖啡町的羅馬生乳包。（圖／翻攝lorenejen IG）

VACANZA跳脫一般商店禁止飲食的限制，在Café in VACANZA假期咖啡町首創「咖啡友善空間」，店內每隅都設置精美咖啡杯墊，讓顧客能手持咖啡飲用，當需要試戴飾品時，不用再擔心手上的飲品無處可放，還特別規劃梳妝間供盡情穿搭。女星任容萱搶先體驗此舒服空間，對於美食更難以抗拒，大推「羅馬生乳包」，直呼：「也太好吃了吧！」品牌同時推出期間限定的韓國爆紅餅乾、漂浮鮮奶油打造比利時蓮花餅乾拿鐵誘客。

▲Café in VACANZA假期咖啡町期間限定的「比利時蓮花餅乾拿鐵」聯名飲品。





▲VACANZA於咖啡店呈現完整系列供挑選。

不僅跨界聯手咖啡店，VACANZA今年也首度進軍輕珠寶市場，推出「V Class微奢輕珠寶支線」吸引小資女；另一台灣品牌ANVI人氣也很旺，選用純銀與14K金材質打造細緻首飾，女星安心亞近日即佩戴最新Gloss系列混搭ANVI經典款，為日常穿搭增添亮點。

▲安心亞佩戴ANVI Gloss系列項鍊，並混搭ANVI經典款式。（圖／ANVI提供，以下同）

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