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女生要有一雙「Nike Dunk Low」！搭酷甜風洋裝、褲子帥到超車男友

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▲Nike dunk low穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

Nike dunk low 絕對是近年風靡世界的鞋款之一，Nike 頻繁以此鞋款推出聯名，加上各界潮流穿搭名人上腳，經典的外型與眾多顏色的選擇深受大家青睞，市場價以及再售價也跟著水漲船高，百搭且經典不敗的外型是許多人選擇它的原因，接下來為搭黨們提案 Nike dunk low 如何為穿搭巧妙加分，讓你全場矚目的焦點。

小科普 Nike Dunk 元祖大學配色

Nike Dunk 鞋款推出於 1985 年的籃球鞋，分為 Hi 與 Low 款，當時 Nike 與美國八支 NCAA 球隊合作帶來 “ Be True To Your School ” 企劃，發售八雙元祖大學配色鞋款，分別是 Kentucky 肯塔基藍白、Villanova 維拉諾瓦海軍藍白、Syracuse 雪城橘白、NC State & St. John’s 紐約聖約翰紅白、UNLV 內華達紅灰、Georgetown 喬治城藍灰、Michigan 密西根藍黃、Lowa 愛荷華黃黑，相信 Nike 將會推出更多復刻鞋款擊中鞋迷的情懷。

▲Nike dunk low穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

酷甜裙裝：洋裝、蛋糕裙、牛仔裙等

富有街頭感的 Dunk Low 以裙裝元素加入也能混搭出不一般的氣質，Dunk Low 熊貓配色可以說是其中最熱門鞋款，黑白配色能不假思索搭配，可辣、可氣質、可休閒，就算是碎花裙或是法式蛋糕裙都能融入其中，藍色蛋糕裙雖然上腳 Nike Dunk Low SB 但換上同色系的 Nike Dunk Low 北卡藍，讓顏色互相呼應也是不會出錯的搭配。

▲Nike dunk low穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源 @yvnnzhng @serenalucky777 @ann_xxc

▲Nike dunk low穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源 @mrsluofficial

率性褲裝：工裝褲、皮褲、牛仔褲等

搭編心目中時尚 icon 之一 Peggy Gou ，她的穿搭非常適合帥氣率性的搭黨們參考。可以選擇微與穿搭同色系的 Dunk Low，讓整體穿搭看起來和諧，或者在穿搭中加入與 Dunk Low 顏色的對比色，用撞色細節創造吸睛搭配，或是混搭女人味與高級感的緞面材質上衣，都讓街頭感的 Dunk Low 碰撞出更多不同風格感受。

▲Nike dunk low穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源 @peggygou

Tips 1：

女生可以適當露出自己有自信的部位（像是手臂、腰、腿、鎖骨等）或是選擇緊身上衣或下著做搭配，都是在寬鬆街頭穿搭中能體現女性魅力的小技巧。

Tips 2：

Dunk Low 不僅非常百搭，也能輕鬆混搭各種風格單品也毫不違和，想要營造什麼風格就將此風格元素加入穿搭中，若是想打造酷甜風，就搭上可愛的泡泡袖洋裝；想穿出都會風，就像中圖搭上西褲等正裝單品，高可塑性也是它受喜愛的原因之一。

▲Nike dunk low穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源 @tingting_lai @hoskelsa @nthabi4real

Dappei 結語：

Nike Dunk Low 不僅是出門隨手抓就能穿出時髦街頭感的選擇，荷包夠的搭黨們挑選與 Off-White 聯名的 「 THE 50 」限定系列也是提升整體穿搭亮點的好選擇，當然基礎款絕對是鞋櫃中日常百搭鞋款，什麼風格都能輕鬆駕馭，在其中搭編最為推薦的酒紅色與森林綠，也非常適合想要跳脫黑白灰的搭黨們嘗試看看，也許會讓人眼前為之一亮喔！

文字編輯：ALison Y.Lin 

2021 年這波 Nike Dunk 來勢洶洶！ 4 招「運動 x 休閒」穿搭技巧，讓你用平價 Dunk 穿出高端感！

「瑜珈褲」也能成為 OOTD 選項，混搭短版上衣、西裝外套、帽 T ⋯ 休閒單品，穿出你的歐美帥！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 球鞋, Nike, dunk low

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