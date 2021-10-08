《魷魚遊戲》鄭浩妍靠迷你洋裝修飾扁身　卸名模高冷比YA裝可愛

▲鄭浩妍穿MIU MIU黑洋裝搭Boucheron珠寶亮相。（圖／翻攝hoooooyeony IG）

記者陳雅韻／台北報導

Netflix 原創韓劇《魷魚遊戲》熱力席捲全球，奪下90國排行榜榜首，4位主角李政宰、朴海秀、鄭浩妍（鄭好娟）、魏嘏雋日前登上美國知名脫口秀《吉米A咖秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），接受主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）視訊訪問，曾登上國際時裝周走秀的鄭浩妍全程以流利英文對談，她的穿搭也備受好評，以MIU MIU黑色短洋裝搭Boucheron珠寶，盡顯名模氣勢。

▲鄭浩妍曾為LV 2018秋冬系列走秀。（圖／LV提供）

在《魷魚遊戲》飾演脫北玩家「姜曉」的27歲鄭浩妍，從模特兒轉戰演戲後人氣超旺，立刻被LOUIS VUITTON（LV，路易威登）欽點為品牌大使，她多年前為LV走秀的照片也被翻出，當時頂著紅髮與酷臉走秀，非常搶眼。

▲鄭浩妍與《魷魚遊戲》男星們一同登上脫口秀《吉米A咖秀》，接受名嘴Jimmy Fallon越洋訪問。（圖／翻攝hoooooyeony IG）

鄭浩妍在秀場上展現高冷感，秀場外則不時露出小女孩般的笑容，她與《魷魚遊戲》男星們登上脫口秀，一直比出俏皮的YA手勢；她當天的穿搭也流露一些些甜美味道，選穿MIU MIU黑色短洋裝巧妙修飾她的扁身，捲捲蓬髮一邊塞耳後，另一邊則秀出法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）Plume de Paon孔雀羽毛鑽石耳環吸睛，她同時搭配同系列鑽戒與Serpent Boheme系列戒指。

▲鄭浩妍佩戴Boucheron Plume de Paon孔雀羽毛系列耳環（左）602,000元，孔雀羽毛鑽戒184,000元。（圖／Boucheron提供）



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