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星巴克「貓掌包、文青提袋」萬聖節限定太燒！　全新櫻桃冷萃咖啡必喝

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▲星巴克 。（圖／品牌提供）

▲星巴克萬聖節限定新品出爐 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

星巴克迷敲碗的萬聖節期間新品終於出爐了，這次不僅有「黑貓精靈夜光隨行杯」是亮點，隱藏版小物更包括柴犬杯袋、側背小包以及文青風帆布袋，以簡約設計打造超高質感。就連秋季飲品也一次曝光，全新上市的「西印度櫻桃冷萃咖啡」與「西印度櫻桃紅茶」，酸甜滋味一喝就愛上。

▲星巴克 。（圖／品牌提供）

▲星巴克 。（圖／品牌提供）

▲黑貓精靈夜光隨行杯； 萬聖魔法術溫變馬克杯 ，10月13日起開賣。（圖／品牌提供）

星巴克此次公開一系列以精靈和黑貓設計的杯款，除了有基本的黑貓南瓜馬克杯、玻璃杯、冷水壺品項，容量從3OZ 至14OZ不等。另推出會慢慢散發瑩瑩的淡綠光澤的「黑貓精靈夜光隨行杯」，還有倒入熱飲變色的「萬聖魔法術溫變馬克杯」，都是本次熱門品項。

▲星巴克 。（圖／品牌提供）

▲星巴克 。（圖／品牌提供）

▲星巴克 。（圖／品牌提供）

▲星巴克 。（圖／品牌提供）

▲ 線上門市開賣柴犬杯袋、圓形側背包、麻布拼接提袋與貓掌造型票卡零錢包。（圖／品牌提供）

除了實體門市提供的杯款部分，此次於線上門市開賣限定新品，日常小物有討喜的柴犬杯袋，可裝入其中隨身攜帶飲品；也有文青質感的麻布拼接提袋，印製星巴克Logo於中央設計相當簡潔，另外萬聖節的黑貓則化身「貓掌造型票卡零錢包」，運用毛絨材質與粉紅色貓掌呼應實用又可愛。

▲星巴克 。（圖／品牌提供）

▲10月13日全門市推出第二波檔期新品，冰西印度櫻桃紅茶（左）；西印度櫻桃冷萃咖啡（右） 。（圖／品牌提供）

此外，星巴克預計在10月13日全門市推出第二波檔期新品，包括「西印度櫻桃冷萃咖啡」，將西印度櫻桃醬融入冷萃咖啡中，帶出冷萃咖啡的柑橘酸甜及淡淡巧克力風味；另有「西印度櫻桃紅茶」，將經典的英式紅茶中加入了西印度櫻桃醬調和製作，口感酸甜不膩口。

▲▼85℃ 。（圖／品牌提供）

▲全台85℃門市開賣，限量6萬顆 。（圖／品牌提供）

連鎖咖啡85℃則是與OREO獨家推出三款限定版蛋糕，分別是大眼精靈、淘氣蜘蛛切片小蛋糕，和6吋的萬聖節慶典，將OREO經典夾心餅乾混搭香草戚風蛋糕，或將酥脆的OREO餅乾碎片融入乳酪中，模樣討喜可愛，目前已於全台85℃門市開賣，限量6萬顆。

關鍵字：

星巴克, 萬聖節, 限定, 飲品

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