美麗無齡！名模潘星妤、唐熒霜、洪曉蕾跨世代的美顏心機

文、圖／VOGUE

看著潘星妤、唐熒霜、洪曉蕾的跨世代同框，從深邃大眼到充滿東方味的丹鳳眼，這大概是唯一不需要多少觀察力，就能輕易歸納出的外貌差異。美麗無齡，這些超模們如何打造屬於自己的「美顏心機」。

每個世代都有著對「美」的不同定義，反映的既是當代美學，也彰顯了時代潮流中的價值觀轉換，那不僅僅是「外貌」如此表面的議題，更多的是發自內心的、關於自我的建立。近期備受注目的台灣模特兒新星潘星妤；在國際間成功闖出名氣的當紅超模Gia唐熒霜；以及奠定台灣人心中對「名模」角色印象的資深超模洪曉蕾，分別為做為20代、30代、40代的超模代表，一起來聊聊不同世代間對美的自我觀察。

美麗是有我自己的樣子

潘星妤：「當我拿掉那些刻意的修飾後，才發現原來的樣子也沒有不好。」

作為20代的代表，潘星妤僅經歷了兩到三年的模特兒生涯，但她也確實感受到20代是個更加自由、多元的世代，「大家都很樂於表現自我，以前人可能會為了被喜歡去改變自己，但這世代卻敢把自己弄得很獨特，放大自己的個性，不用怕別人眼光」。但是這樣的自我也是需要時間尋找與培養的，「我還記得第一次拍雜誌時，我甚至心裡很懷疑，不知道為什麼會想要拍我，是化妝師、編輯們常常跟我說，『你的五官很特別』、『你的眼睛很漂亮』，透過身邊的這些稱讚，讓我慢慢認知到自己的美。」

現在的你覺得何謂「美」？

星妤：美不是說一定要長得一樣，你知道自己是什麼樣的，而且你對自己有自信，這就是美。

妳最在意的外貌缺點，如何克服的？

星妤：我以前很依賴雙眼皮貼，但我的工作卻不允許，有一次拍攝時我看著鏡子裡的自己，我才突然意識到我的單眼皮「沒有不好」，是過去的我太習慣經修飾的樣子，而忘記自己原本的樣子其實就是漂亮。

你現在會做些什麼保養來維持你的外貌？

星妤：清潔是最基本的，我沒有特別固定的品牌，但除了化妝水、精華、乳液外，冬天會搭配精油；若臉上有受傷我會擦霜，隨著季節和需求變化。

身心靈狀態好自然膚況也會好

唐熒霜：「外在健康舒服、內在身心靈狀態好，那就會看起來很漂亮」

「我一開始入行的時候，業界是沒有那麼接受這麼個性的長相，就像漂髮也會被認為比較前衛，但現在越來越多模特兒嘗試，所以說審美這個東西就是不斷演進的」。不僅二度登上台灣VOGUE封面、今年也被選中親自走進美國VOGUE總部—也就是《穿著Prada的惡魔》的拍攝現場—參與全球COVER STORY企劃，既夾在活潑的20代與經典的40代之間，也受到國內外不同工作氛圍的薰陶，唐熒霜的感受是自己身在這個「過渡」的跨世代其實很幸運，「我確實感受到時代對美的定義越來越多元，從日風、韓風跨到更加國際化，甚至到現在也懂得欣賞超越性別的美，都帶給我的工作很多不同的刺激與挑戰。」

你有感受到任何時代的「主流審美」的框架嗎？

GIA：我一直都認為沒有什麼外在條件一定是合理的、是好的，即使有人覺得不適合，但我知道我的任何嘗試都是從自己出發，因為自己喜歡才嘗試，不會是為了符合主流審美而勉強。

現在的你覺得何謂「美」？

GIA：以外在來講，我覺得健康、舒適還是最重要；再來就是內在，當你身心靈的狀態是好的，你的精神、氣質都會是好的，那就會看起來很漂亮。

你認為做一位模特兒，保養最重要的一件事是什麼？

GIA：自律，從睡眠、飲食到保養，靠的都是自律。例如我是會水腫的體質，八點半之後就不吃飯、不喝太多水；而保養就是每天的清潔和保濕，只要最基礎的做好，基本上就是無敵的。

超越年齡的自然美

洪曉蕾：「每個時期都是美，甚至是年齡的淬煉，那也是一種美」

「我覺得相對國外來說，台灣過去的審美確實有一些外人加諸的條件，一定要濃眉，一定要大眼，甚至對三圍都有個標準，但我認為瑪麗蓮夢露是美，你也不能說奧黛麗赫本不美，所以女生對美的定義其實是非常廣的。」自16歲起就出道，經歷懞懂的學生時期，到今天被視作超模界的大前輩，洪曉蕾即使笑說自己都快要邁入50代了，但身為森美妍雪玫瑰系列的代言人，並從她維持得近乎完美的狀態，都展現了她身為台灣超模始祖的典範，當然，對於「美」，洪曉蕾也有許多見解與體悟，「隨著年紀的增長，一個女生內在的充足、她讀過的書、經歷過的事物，都會成為她自己對美的定義，而非隨著他人的觀感而動搖。」

身為森美妍雪玫瑰系列代言人，保養自是日常裡最不容輕忽的一件事，「保養跟運動都一樣，不是每天都做高強度重訓才叫運動，了解自己、並且適度調配才是最有效的方法，像我自己很喜歡極地雪玫瑰系列的原因，就是它很單純只有三個品項，基本上保濕的精萃是早晚都會用，清爽的凝霜早上擦；滋潤的乳霜晚上擦。但若天氣熱，我晚上就改擦凝霜還是有修護舒緩的效果。這陣子戴口罩的部位我甚至只擦精萃，加強保濕就好，簡單但卻可以維持肌膚的好狀態。」但女生都是很貪心的，追求不要有粗大毛孔、緊實、線條、平滑、保濕、光澤…都很重要，洪曉蕾認為好的保養品不用很複雜的步驟，就能夠滿足這些貪心的需求，「我平常日常都是使用雪玫瑰系列，但如果有出席重要場合、拍攝工作之前，我都會用另一款山蔘安瓶，做一次很全面、很密集的保養。」

超模的美顏Tips：肌膚活化再生、膚況自然維持在巔峰



森美妍的極地雪玫瑰系列，使用的是生長在瑞士阿爾卑斯山極寒環境中的奇蹟之花，因此具有極佳的修護與再生能量，對於日常保養來說，它照顧到不僅是肌膚的緻密度、保濕潤澤度，更因為有「活化再生」的功能，所以當女性因為年齡、作息、壓力等原因而感受到膚況停滯不前時，極地雪玫瑰系列就是能夠突破保養撞牆期的存在。早上使用極地雪玫瑰精萃配極地雪玫瑰凝霜，水嫩兼活化；晚上使用精萃配極地雪玫瑰乳霜，於睡眠時加強抗老和修護，是一組無論膚況、年齡都會愛上的日常保養系列。

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