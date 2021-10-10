GU、高橋盾二度聯手帥翻天！特別角色「小怪物」公仔潮迷必收藏

記者王則絲／台北報導

日系服裝GU繼今年春夏與高橋盾（Jun Takahashi）主理潮牌「UNDERCOVER」推出合作大獲好評，於秋冬時節再度迎來第二波聯名，新加入了高橋盾為GU特別量身打造的「小怪物」元素，帶來可互相搭配的男、女、童裝以及居家服系列，以下一起來看潮流迷必搶的超帥單品有哪些，全系列將於10月22日正式上市。

▲「GU X UNDERCOVER」秋冬聯名將於10月22日搶先日本上市。（圖／品牌提供，以下同）



日本知名設計師高橋盾本身就是潮流圈非常響亮的招牌，他的主理潮牌在聯名企劃上經驗十分豐富，經常成為討論焦點，上次與GU的合作因其單品售價較為平價，引起廣大迴響，這次秋冬便再度聯手出擊，「GU X UNDERCOVER」延續上回春夏「FREEDOM／NOISE」的關鍵字主題，於服裝挹注自由自在的理念，並首度推出童裝系列。

▲女裝寬版MA-1外套、男裝MA-1外套。



「GU X UNDERCOVER」秋冬注入了街頭元素，與GU的日常風尚並行，男、女裝皆有推出的帥氣MA-1外套，絕對是必收單品之一，女裝採落肩、寬版設計，最推薦溫柔的奶茶卡其色，男裝的軍綠色則是最萬年不敗的選擇；本次聯名女裝系列推出數款動物提花圖騰的針織單品，以秋冬深沉的復古色調為主，頗有田園氣息，可將上衣、百褶裙搭成一套，時髦滿分。

▲女裝提花高領針織衫、針織裙套裝。



「GU X UNDERCOVER」秋冬推出的居家服也不容錯過，女裝的珊瑚絨居家服質感軟棉超舒適，連帽上還有小惡魔角的設計，穿起來很俏皮可愛；男裝的居家服則是運用休閒服上也有的滿版圖案，製作成法蘭絨材質的居家服套裝，就算在家中也要比別人潮！

▲女裝珊瑚絨家居服組、男裝法蘭絨家居服組。



另外，本次聯名高橋盾還特別為GU打造了原創的角色，這隻紅色嘴巴、瞪著生氣的雙眼、還有著一對天使翅膀的「小怪物」，不只成為服裝單品上的圖案元素，也有直接立體化推出公仔販售，莫名的可愛，很值得收藏。

▲高橋盾特別設計的「小怪獸」原創公仔SP1+X。



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