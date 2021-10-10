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奧斯塔羅12星座一周運勢1011-1017　巨蟹有成功徵兆、雙魚避免亂花錢

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▲運勢 。（圖／奧斯提供）

20211011-1017奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！有成功的徵兆，甚至出現為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握。

TOP2：雙子座愛情運最旺！雙方的感情在下周顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中想法、樂於溝通。

TOP3：射手座金錢運最旺！正財運還不錯，要是下周有和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會。

本周需注意星座

1.天秤座事業運需要留意：做事顯得綁手綁腳，有放不開的狀況，另外太過注意一些不重要的事情，導致判斷失常或錯誤的決定。

2.天蠍座愛情運需要留意：自我意識的提升讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些溝通的事情都相當堅持己見，奧斯提醒下周要適時的關心彼此。

3.雙魚座金錢運需要留意：財運較不慎理想，要多避免多餘的支出，另外物質慾望的提升也影響著，要多注意。

牡羊座

整體運勢★★
牡羊朋友將轉入較不穩定的一周，對於ㄧ些有利自己的機會都無法有效掌握，會導致這樣的狀況，最主要是自己下周的思考變得不再像過去那樣清晰。

愛情運勢★★★
在感情上卻相反的顯得太過思考，造成了些許不良反應導致感情稍稍停滯了起來，奧斯建議下周擅長思考的優點不要應用在感情上會比較好。

事業運勢★★★
學事業方面下周容易太鑽牛角尖且太過執著，導致自己的工作或學業多了些阻礙，間接也失去了些機會，要多注意這樣的狀況。

金錢運勢★★
正偏財運皆不是太理想，如果有投資動作的朋友，奧斯建議保守一點會比較好。

金牛座

整體運勢★★★
金牛朋友自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親力親為的去做，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣。

愛情運勢★★★
在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因是因為自我安全感的不足。

事業運勢★★
學事業方面關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋頭做事，導致狀況不佳。奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好。

金錢運勢★★
偏財運不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確。

雙子座

整體運勢★★★★
雙子朋友的行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將在下周有解決的機會，行動力的提升也讓你顯得極積許多。

愛情運勢★★★★★
雙方的感情在下周顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中想法、樂於溝通。

事業運勢★★★★★
學事業如果一直有煩惱的工作內容有望做個段落，稍稍減緩煩人的壓力，另外如果是業務或自有公司類型的朋友，也有望進點新案子。

金錢運勢★★★★★
正財運良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能。

巨蟹座

整體運勢★★★★★
歡愉及慶祝的氣氛將充滿巨蟹朋友的生活裡頭，長久以來努力的事情也有望在下周開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友也許能減緩許多。

愛情運勢★★★★
彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多，單身朋友桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象。

事業運勢★★★★
有成功的徵兆，甚至出現為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握。

金錢運勢★★★
偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會。

獅子座

整體運勢★★★★
獅子朋友對於自我的自信提升許多，讓自己對於面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當。

愛情運勢★★★★
彼此感情將有更進一步的發展，雙方信任感在下周也提高許多，如果是剛在一起的情侶，彼此的感情也將進展的非常快速且穩定。

事業運勢★★★★★
自信心相當的強烈，讓自己在學事業都做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

金錢運勢★★★
正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報。

處女座

整體運勢★★★
處女朋友面對人事物的熱情會消退許多且將感到些許的孤寂感，也因為在下周部分問題的產生，也讓自己感到無力許多。

愛情運勢★★★
雙方情感面臨到問題，原因來自某一方對於目前感情付出太多，卻忽略了對方是否能夠接受，因此間接造成了些許的壓力。

事業運勢★★
學事業奧斯建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意。

金錢運勢★★
偏財運不佳，奧斯建議如果有打算投資的朋友，適時考慮可以但考慮太久有時可失了機會。

天秤座

整體運勢★★
天秤朋友的想像力與創造力消退許多，產生了自我封閉的狀況，也因為如此開始懷疑起了自己的能力，連行動力也稍稍的受到影響。

愛情運勢★★
雙方下周的溝通不良狀況明顯許多，使得距離感增加，另外過往經驗也會在下周浮現，奧斯建議不如就好好處理，彼此都不要在過去的想法裡打轉。

事業運勢★★
做事顯得綁手綁腳，有放不開的狀況，另外太過注意一些不重要的事情，導致判斷失常或錯誤的決定。

金錢運勢★★
正偏財運較平淡，不太有貴人帶財，在投資方面下周要多避免。

天蠍座

整體運勢★★★
天蠍朋友則顯得面對事情都提不起勁，而這樣的狀況主要來自於下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的。

愛情運勢★★
自我意識的提升讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些溝通的事情都相當堅持己見，奧斯提醒下周要適時的關心彼此。

事業運勢★★
學事業則會存在對於自己的未來感到無力的狀況，面對目前現況延伸的未來開始感到無力，且不知道自己能做些什麼。

金錢運勢★★★★
偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友可要好好把握。

射手座

整體運勢★★★
長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友，而也因為這樣的狀況讓射手朋友稍稍的情緒受到影響。

愛情運勢★★★
兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去。

事業運勢★★★★
在目前的學事業有機會再創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★★★
偏財運較差，正財運還不錯，要是下周有和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會。

摩羯座

整體運勢★★★
摩羯朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己在下周顯得煩躁，情緒起伏當然也將勢必存在。

愛情運勢★★★★
過往遇到的狀況或經驗在下周又重新浮現，導致在面對另一半時多了點不耐頭，好處是雙方都有意願好好解決出現的問題，不再讓問題隨時間淡化。

事業運勢★★★★
學事業過往不想處理的事情或問題在下周終於肯好好地解決了，也有望出現貴人讓你好好學習，所以要好好把握。

金錢運勢★★★
正偏財運都還不錯，但都屬守不住的財富，奧斯建議若真想守點財，要注意一些不必要的開銷。

水瓶座

整體運勢★★
水瓶朋友較為低迷，內心的煩燥感毫無來由的提升，也讓自己在下周感到不是很愉悅，漸漸的顯得有點吃力了，稍稍的無法負荷。

愛情運勢★★
面對感情時的情緒起伏大了許多，也因此影響了彼此在情感中的想法，開始覺得對方付出的似乎少了點。

事業運勢★★
學事業則存在著力不從心的狀況，即使是早已習慣的工作內容，還是會有力不從心的狀況，工作上瑣碎的事物也多了起來。

金錢運勢★★
整體財運不佳，下周要盡量避免支出一些不必要的花費，以免讓自己在月底經濟吃緊。

雙魚座

整體運勢★★★
雙魚朋友對於未來變得盲目許多，一直以來的堅持與夢想在下周顯得黯淡許多，行動力將隨之下降。

愛情運勢★★★
雙方對於目前的情感感到不甚滿意，有種一昧追求未來及規劃，導致忽略了現在的現況，甚至一昧地想到以後而忘了現況或許早已足夠。

事業運勢★★
學事業則顯得忙碌許多，但自己卻不以為意甚至樂在其中，而導致有工作狂或是過度重視工作的狀況產生。

金錢運勢★★
財運較不慎理想，要多避免多餘的支出，另外物質慾望的提升也影響著，要多注意。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

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