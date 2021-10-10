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肯德基「楊枝甘露蛋撻」爆漿超罪惡！奇特組合網評價兩極：很難吃

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編輯／Emily　圖／翻攝自小紅書@大發、@鄭朝羊、acure-fun.net

肯德基的蛋撻幾乎快比炸雞還有名，也會搭配不同餡料推出限定新口味。經常推出奇特新品的大陸肯德基，最近就新出了一款「楊枝甘露蛋撻」，把兩個類型差超多的甜品結合，酥酥脆脆的塔皮上面加了椰漿西米露和芒果果肉，咬一口就有爆漿流心，實在是太誘人。

▲肯德基楊枝甘露蛋塔。（圖／翻攝自小紅書@大發）

大陸肯德基的「楊枝甘露蛋撻」一推出就在小紅書上引起熱議，從外觀就非常吸睛，底下是酥脆的原味葡式蛋撻，加上椰漿西米露和芒果果肉，重現出楊枝甘露的風味。對原本就喜歡這兩樣甜品的人來說，真的是雙重滿足，醬料的酸味能中和蛋撻的甜膩，咬一口流心溢出來罪惡度爆表。

▲肯德基楊枝甘露蛋塔。（圖／翻攝自小紅書@大發）

「楊枝甘露蛋撻」這個意想不到的組合，讓人很好奇吃起來如何。大陸網友實際吃過的評價很兩極，有網友大讚：「神仙組合」、「沒想到融合得這麼好」、「可以一口氣吃十個」，但也有人吐槽：「有香精味很難吃」、「蛋撻別捆綁楊枝甘露了」、「買一個原味蛋撻配一杯楊枝甘露還比較好」。

▲肯德基楊枝甘露蛋塔。（圖／翻攝自小紅書@大發）

▲肯德基楊枝甘露蛋塔。（圖／翻攝自小紅書@大發）

另外，日本知名的一風堂拉麵近期則與日本Accure自動販賣機合作，推出要進駐路邊販賣機的「鋁罐裝豚骨拉麵濃湯」，這個產品的構想是為了造福深夜晚歸的上班族，在拉麵店關門後如果很想念濃濃的豚骨白湯，就能輕鬆的買到。雖然湯被裝進鋁罐裡，依舊保留了濃厚的風味，並將油量、鹽度調整成適合飲用的比例，喝起來非常順口。

▲肯德基楊枝甘露蛋塔。（圖／翻攝自小紅書@大發） 

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關鍵字：

肯德基, KFC, 大陸, 蛋撻, 楊枝甘露

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