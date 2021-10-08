▲TAG Heuer宣布萊恩葛斯林成為最新品牌代言人。（圖／TAG Heuer提供）



記者陳雅韻／台北報導

明星「帶貨」能力驚人，讓精品品牌爭相尋覓形象相符的代言人，加深大眾對品牌的印象，擁有華麗代言陣容的TAG Heuer（泰格豪雅）近日再添一名男神，宣布在《落日車神》（Drive）中飾演身懷絕技的車手、歌舞劇《樂來樂愛你》（La La Land）也有精彩演出的加拿大男星萊恩葛斯林（Ryan Gosling），成為最新全球代言人，搶先戴上Carrera三針腕錶凸顯飆速感。

▲TAG Heuer Carrera 星期日期41毫米自動腕錶，95,900元。

萊恩葛斯林表示加入TAG Heuer家族是不需要考慮的，他透露暖爸的心情說：「時間正是我現在最重視的事情，看著我的孩子飛速成長，更讓我知道把握時間的重要性。」而品牌看中他在《落日車神》的表現，認為他與已故的史蒂夫麥昆（Steve McQueen）同樣是對駕駛、特技和奇觀充滿熱情的演員，由他詮釋賽車DNA的Carrera三針錶再適合也不過。

▲英國男星「奇異博士」班奈狄克康柏拜區是瑞士名錶積家品牌之友。（圖／翻攝jaegerlecoultre IG）

英國男星「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）則是瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）品牌之友，曾透露平日最愛戴Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕錶，無論是運動或出席公開活動都好搭。日前他也受邀到紐約參觀「The Sound Maker」主題展覽，以灰色西裝搭配積家錶，展露英倫紳士風格。

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