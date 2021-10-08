五倍券「運動品牌優惠」懶人包！摩曼頓梭哈送1千、adidas激省花法曝

記者鮑璿安／綜合報導

振興五倍券於今（8日）正式開放使用，不少民眾趁此機會想要換雙新鞋，對此運動品牌與商家也紛紛祭出了優惠方案，像是adidas會員憑振興券消費滿3,800元享最高1,500元回饋；摩曼頓滿5,000元送1,000元，《ET FASHION》特別整理優惠懶人包，一篇看懂怎麼花最划算。

adidas推振興優惠加碼滿3,800享最高1,500元回饋

▲會員在adidas直營店憑振興券消費滿3,800即可享最高1,500元回饋 。（圖／品牌提供）

adidas於10月8日至12月5日間祭出振興優惠活動，加入adiCLUB會員行列，在品牌直營店憑振興券消費滿3,800即可享最高1,500元回饋，包含adidas 1,000元振興回饋券、300元購物券、200元入會優惠券，因此加入會員再消費相對划算；非adiCLUB會員則是於10月8日至11月21日間，單筆滿3,800現抵300元，可累計折抵。

摩曼頓滿5,000元送1,000

即日起至11月30日止，於摩曼頓、INTERSPORT、GO WILD 野聚戶外活動指定門市單筆消費滿3,500元現折300元，單筆消費滿5,000元現折500元、再送500購物金。同時，《GO WILD 野聚戶外》加碼推出單筆消費滿8,800元現折1,000元、再送500購物金優惠活動。

FILA門市專櫃滿3,800現抵300

FILA祭出持任一紙本五倍券至門市專櫃滿3,800元現抵300元，單筆消費滿6600元送IN & OUT 隨行經典FILA極境黑運動保溫瓶，再抽全球限量發行FILA x STARBUCKS聯名套組，限量110份。此外，加入FILA行動會員中心再贈新會員專屬好禮FILA電子折價券600元。

PALLADIUM振興券消費全品項85折

▲PALLADIUM振興券消費全品項85折，搭上品牌週年慶優惠 。（圖／品牌提供）

法國軍靴品牌PALLADIUM祭出持振興券消費全品項85折，同時搭上品牌週年慶優惠，消費金額滿4,000現抵400、滿6,000現抵700，發票金額滿6,000加贈矽膠環保折疊水壺，優惠品項包含PALLADIUM經典潮流靴款與軍風服飾、配件在內，像是招牌橘標防水靴、鬆餅鞋都至少省了千元以上。

►歐陽娜娜「差24歲撞衫」舒淇輸了！網見驚人對比：女王就是厲害



►孫藝真殘酷撞衫木村光希「贏太多」！差21歲網驚：氣場打趴