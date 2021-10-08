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小飛象80歲啦！迪士尼「LED小夜燈」好搶手、「餅乾鞋」太可愛

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編輯／Beverly

經典動畫人物「小飛象」80歲啦！以復古元素為主題，迪士尼推出一系列絕對會讓你驚豔的「高質感」紀念商品，小飛象搭配經典的馬戲團帳棚，可愛到心臟真的受不了啦！

▲迪士尼小飛象80週年紀念商品。（圖／翻攝自TOYFUL悠樂駅網站）

▲迪士尼小飛象80週年紀念商品。（圖／翻攝自TOYFUL悠樂駅網站）

迪士尼小飛象80週年紀念商品

80週年紀念商品中最吸睛的商品是在馬戲團帳棚前面飛行的小飛象「LED造型小夜燈」，精緻的外型加上高質感的設計，這樣的夢幻逸品，讓人無法招架；「仿舊馬戲棚茶壺」以復古的紅白相間色調為底色，搭配迪士尼經典茶壺造型，還有精緻的電繡圖案，光是想像拿它來泡茶，是不是就很讓人心動了呢？

這次的紀念商品中，也有許多家居用品，像是：睡衣套裝、抱枕睡袋、室內毛拖鞋及毛毯，不只造型可愛，也很實用。除了家居用品外，也有可以陪你一起出門的環保袋、手機殼、相機帶；外觀復古、壓紋可愛的爆米花罐，讓你不論去電影院還是野餐，都能輕易成為全場焦點。

▲迪士尼小飛象80週年紀念商品。（圖／翻攝自TOYFUL悠樂駅網站）

▲小飛象家居服太可愛。（圖／翻攝自TOYFUL悠樂駅網站）

Grace Gift 小飛象聯名商品

喜歡收集小飛象周邊商品，還可以考慮Grace Gift的小飛象聯名商品！萌趣可愛的小飛象印花口罩，是疫情期間的出門最俏皮的必需品；韓國最紅「帆布餅乾鞋」是Grace Gift的人氣商品，搭配小飛象圖案刺繡，可愛程度已經爆表；再加上超大容量的壓紋方包，整套幫你搭好，已經可以直接出門了。

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關鍵字：

小飛象, 迪士尼, Grace Gift

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