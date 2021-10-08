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法國「小狐狸」躍上蘭芝小方塊氣墊！竟還有托特包　背上賺飽回頭率

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▲Maison Kitsuné小狐狸聯名蘭芝 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲法國品牌Maison Kitsuné「小狐狸」攜手韓國美妝蘭芝推出超Q氣墊粉餅系列。（圖 / 翻攝IG@laneige_kr，以下同)

記者王蓁蓁 / 台北報導

近期超火紅的法國品牌Maison Kitsuné「小狐狸」圖案被印上韓國美妝蘭芝的氣墊粉盒上了！只見品牌招牌的狐狸悠閑地徜徉在粉盒表面，可愛模樣爆擊少女們心臟，這款不只跨界、還跨國的超Q聯名系列，消息一出立馬引起超高關注，兩大品牌也趁機推出手機支架、化妝包、帆布袋等可愛周邊小物，通通都超好入手，根本存心要人荷包破洞！

▲Maison Kitsuné小狐狸聯名蘭芝 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲Maison Kitsuné小狐狸聯名蘭芝 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲早在2018年韓國潮牌ADER就曾攜手法國品牌Maison Kitsuné推出聯名系列。（圖 / 品牌提供）

印有「小狐狸」圖案的法國品牌Maison Kitsuné看似知名度不高，卻是默默地流行在各國明星之間，像是GD、Jennie、楊冪等一線藝人，也都曾在私服中穿搭過品牌單品。不過這也不是Maison Kitsuné的「小狐狸」第一次出現在韓國品牌的系列當中，早在2018年韓國潮牌ADER就曾邀請Maison Kitsuné，以「The Blue Fox Family」（藍狐貍家族）為主題推出2019秋冬系列。

▲Maison Kitsuné小狐狸聯名蘭芝 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲Maison Kitsuné小狐狸聯名蘭芝 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲蘭芝人氣氣墊系列NEO Cushion被印上Maison Kitsuné招牌的小狐狸。

此次Maison Kitsuné攜手韓國美妝品牌蘭芝（LANEIGE），將Q萌到不行的「小狐狸」印上人氣氣墊NEO Cushion，系列主打24小時防汗、不脫妝，十分適合現在戴口罩的日常，品牌也貼心推出兩款色號21N、23Ｎ供選擇，氣墊療癒的輪廓、加上氣質的奶油白色包裝，讓少女們瞬間淪陷，超想立馬就擁有。

▲Maison Kitsuné小狐狸聯名蘭芝 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲Maison Kitsuné小狐狸聯名蘭芝 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲聯名系列還同步推出了「小狐狸」的可愛周邊。

此外，Maison KitsunéＸ蘭芝聯名系列還同步推出了「小狐狸」的可愛周邊，像是寫有「HEY NEO！LET’S CHILLAX」英文字樣的實用托特包，包款上方還掛有一隻狐狸吊飾，又Ｑ又搶眼，還有女孩日常必備的化妝包、追劇超好用的手機支架，全都讓人想要一口氣打包回家！

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關鍵字：

Maison Kitsuné, 小狐狸, 蘭芝, 氣墊, LANEIGE

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