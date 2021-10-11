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紅爆日韓「麻藥吐司」4步驟做起來超簡單　吃了上癮不停續盤

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文／LOOKin

宅在家不能像往常一樣泡咖啡廳，因為實在想念，就連店裡販售的普通烤吐司都好想吃！為了滿足想吃咖啡廳餐點的心，可以試著做這款紅爆日韓、吃了會上癮戒不掉的「麻藥吐司」，只要3種材料+4個步驟，簡單到不行的懶人吐司食譜做起來。

紅爆日韓的麻藥吐司食譜

1. 麻藥吐司所需材料

▲麻藥吐司所需材料。（圖／lookin提供）

▲紅爆日韓的麻藥吐司。（圖／mizukicook、mami_daily、sayamiya_38、hitommy_15、higaemon，下同）

吐司1片
雞蛋1顆
培根15g

另需要些許砂糖與美乃滋調味，培根可依個人口味換成鮪魚、火腿或玉米

2. 麻藥吐司製作步驟

STEP1. 在吐司擠上美乃滋，撒上砂糖，混合塗抹在吐司上

▲麻藥吐司所需材料。（圖／lookin提供）

STEP2. 在吐司邊緣擠上美乃滋裝飾邊緣，將生雞蛋打在美乃滋的框框中，並且用牙籤戳一下蛋黃，避免加熱時蛋爆開

▲麻藥吐司所需材料。（圖／lookin提供）

▲麻藥吐司所需材料。（圖／lookin提供）

STEP3. 把培根（或是玉米、鮪魚）裝飾在蛋黃的四周

▲麻藥吐司所需材料。（圖／lookin提供）

STEP4. 用600W的微波爐加熱1分40秒後，再放入烤箱稍微烤一下上色

▲麻藥吐司所需材料。（圖／lookin提供）

就這樣輕鬆的四個步驟，不到5分鐘就完成麻藥吐司了！加熱過美乃滋融在吐司中，吃起來濕潤又香濃，鹹鹹甜甜的味道就像麻藥一樣吃過就愛上。切開之後半熟的蛋液流開，真的超療癒！

▲麻藥吐司所需材料。（圖／lookin提供）

3. 麻藥吐司線上影片跟著做

延伸閱讀：

10個超簡單「烤吐司食譜」早餐料理超簡單！天天都像在吃Brunch、配杯咖啡好幸福！

鬆餅粉連雞蛋糕、司康都能做！無腦系「鬆餅粉食譜」六選，簡單到料理小白也零出錯

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 吐司食譜, 食譜, 懶人料理, 三明治, 點心, 下午茶, 早午餐

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