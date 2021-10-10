隋棠維持美的堅持　從選擇「純淨」開始

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正能量女神隋棠時常在社群媒體上與粉絲互動分享豐富的生活體驗，身兼演員與創業家的隋棠，從不因為忙碌的工作犧牲對家庭的投入，並且長期關懷社會議題，以自身的影響力為社會創造更多正能量，許多粉絲與網友都好奇，隋棠到底是如何維持這種「零雜質的自信美」？

多年來親民、純淨、形象自然的隋棠，近日獲得德國莫氏藥廠旗下的肉毒桿菌素品牌Xeomin® 淨優明的青睞，正式成為台灣區品牌大使。首次受到全球最大的專業醫學美容公司邀請擔任品牌大使，隋棠將大方分享個人對於追求美的想法，並以自身的經驗鼓勵女性，在身兼數職又繁忙的生活中，如何適當的運用專業醫學美容，保養出零雜質的美。

懂得欣賞自己每個階段的「美」，獨一無二最「美」

隋棠不只在劇中是專業的演員，在工作、婚姻與家庭生活中更是許多女性的典範，各面向上都展現出女性恰如其分的自信、聰慧與美麗，而女人不同階段蛻變的美，在隋棠身上是清晰可見的! 不論是20歲剛出道時青澀、單純的美；30歲靠著純熟演技入圍金鐘獎女主角的自信美；35歲步入家庭後所展現的成熟、堅毅的美，皆讓她成為女性追隨的理想目標。

而「美麗」的定義，過去民眾大多會認為是擁有纖細身材、鵝蛋臉、大眼睛、挺鼻子，或是希望整的跟某位明星一樣才能迎合世俗認同的美；但對於飾演過不同角色、歷經更多生活經驗的隋棠認為，只有展現自然且獨一無二的自己，才是真正的美麗 。

追求美麗從選擇「純淨」的天使肉毒開始!

隋棠分享，成為大眾眼中女神級的人物並不容易，追求完美是相當辛苦的，因為美麗，需要由內而外的建構與展現；女性應追求的美，應該是了解自己適合什麼、享受自己想要的生活態度，並時常保有喜樂的心，避免無謂的比較或是人云亦云，才能塑造自信、堅毅的「內在美」；而「外在美」上，隋棠會透過飲食控制、運動健身等方式來保持最佳狀態。

同時，她也十分支持女性透過專業的醫學美容，輕鬆成就更自然的自信美；星和診所林主培醫師也分享：過去許多女性進行醫美療程時，難免擔心被親朋好友發現「進廠」的痕跡而遭受閒言閒語，但近年來民眾對於醫學美容接受度相當高，像是講求效果自然的除皺療程，尤其受到各年齡層女性所歡迎，來自德國的Xeomin® 淨優明肉毒桿菌素，訴求純淨、自然，療效作用精準不易擴散，不會產生傳統肉毒桿菌素療程後的眉壓眼、僵硬緊繃等問題，並且Xeomin® 淨優明因不含複合性蛋白，不易產生抗藥性，民眾可安心與醫師說明治療期待，由專業醫師給予療程建議。

品牌大使隋棠亦表示：「女性追求美麗是天性，因為每個人的先天條件不同，透過專業醫學美容的保養，達到自己最理想的美是很正常的」，相較於奢華、絢爛且過於一致的美，「純淨、自然」的美才禁得起考驗，這也是隋棠答應擔任「天使肉毒」Xeomin® 淨優明品牌大使的初衷，希望所有的女性都可以透過純淨、自然的醫學美容，體驗零雜質的美麗之旅。