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別因「戀愛腦」毀了一段感情！「5個症狀」出現時要特別小心

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編輯／Emily　圖／翻攝自Facebook@tvNDrama

很多人一陷入戀愛就像變了一個人，把時間精力全花在另一半身上，開口閉口都是他，甚至為他失去理智，這就是網路上俗稱的「戀愛腦」。但這種全心全意地付出、愛情至上的思維，卻反而會讓情路變坎坷，所以當你出現「5個症狀」時要特別小心，別因為戀愛腦毀了一段感情。

▲戀愛腦症狀。（圖／翻攝自Facebook@tvnDrama）

1.盲目喜歡一切

戀愛腦的症狀之一就是盲目喜歡對方的一切，雖然本來就是情人眼裡出西施，有愛的時候怎麼看都順眼，就連不喜歡的點也能包容。但隨著時間過去，濾鏡漸漸消失，就會發現對方不如你的想像，這時感情就容易出現問題。

2.要對方配合自己

有些人會對戀愛幻想出理想情況，對方要符合一些條件、一起去從事某些活動…，當交往對象、真實狀況與想像不符時，就會想強迫對方配合自己，甚至把他改造成自己要的樣子，而不是接受原本的他。

▲戀愛腦症狀。（圖／翻攝自Facebook@tvnDrama）

3.交出情緒掌控權

在戀愛過程中，如果對方的一舉一動都牽動著你的情緒，就代表你已經交出自己的情緒掌控權。這種戀愛腦症狀其實很可怕，每當對方的熱情程度、反應不如你的預期，你就會陷入低潮和自我懷疑，久了會很無助、漸漸失去自己，也會影響到對方。

4.違背自身原則

陷入戀愛時其他事都變得不重要，只會把伴侶放在第一位，就算違背自身原則也沒關係，當你有這種心態時必須特別小心，因為如果對方的愛不相等，就會備感壓力，因而產生分歧，還可能被自私的對象欺騙和利用，最終導致感情破裂。

▲戀愛腦症狀。（圖／翻攝自Facebook@tvnDrama）

5.非常害怕失去

戀愛腦的人容易患得患失，非常害怕失去，這時就會產生很強的控制慾，想要掌控對方的一切，也可能不斷的疑神疑鬼，甚至因為恐懼，做出破壞感情的行為。

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關鍵字：

戀愛腦, 症狀, 戀愛, 感情

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