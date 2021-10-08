王令麟領軍橫掃8項亞太BIO生技大獎　東森自然美成最大贏家

▲在總裁王令麟領軍之下，東森集團一舉拿下「2021亞太BIO健康生技大獎」8項大獎，成為最大贏家。由東森自然美董事長廖尚文(中)、東森新零售百貨總經理紀坤傑(左)及東森直消電商行銷執行長王世均(右)代表出席受獎。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

被譽為「生技產業奧斯卡」的2021亞太BIO健康生技大獎，今(10/8)於大直萬豪酒店正式舉行頒獎典禮，這也是疫情發生以來難得的實體頒獎活動。在王令麟領軍傾全力整合集團資源助攻之下，東森集團旗下東森自然美、東森直消電商獲得學者專家一致肯定，優質商品一共榮獲7項「卓越品質獎」，而東森直消電商更拿下「卓越產業領航獎」，共計獲得8項大獎，蟬聯2021亞太BIO健康生技大獎的大贏家。

▲東森集團副總裁暨東森自然美董事長廖尚文感謝評審肯定，並透露未來將跨大服務層面，強化與年輕族群溝通。

今出席領獎的東森集團副總裁暨東森自然美董事長廖尚文表示，感謝眾多專業評審的肯定，此屆東森集團得獎數更勝以往，顯示東森集團在市場上的口碑及消費者支持。自然美是50年歷史老牌，自東森集團2018年接手之後，透過總裁王令麟的努力使品牌形象及營運發展不同以往，不僅邀請到台大、陽明、弘光等專業教授擔任顧問團，在深坑也成立東森自然美生技研發中心作為產品生產基地，同時透過東森集團挹注資源進行全通路行銷，包含直營及加盟實體門市、電話行銷團隊及東森直消電商等不同通路銷售都獲得良好的成績。

廖尚文進一步指出，今年東森自然美更邀請國際級巨星劉嘉玲擔任全球品牌代言人象徵新的里程碑，東森自然美將從原先著重於高端服務、提供頂級商品品質的定位，擴大服務層面，致力於與年輕族群溝通，積極前進校園並開發更適合年輕族群使用的美妝保養產品，讓所有愛美的消費者都能在東森自然美滿足心目中的美麗需求。

▲東森新零售百貨總經理紀坤傑分享這次瑞昇醫美獲獎都是億元級熱銷商品，驗證東森嚴選品質有口皆碑。

東森新零售百貨總經理紀坤傑今也出席代表東森自然美旗下瑞昇醫美系列領取卓越品質獎，他說明：「此次瑞昇醫美系列獲獎的r-PGA超導鎖水氣墊面膜及樂活精油套組兩大商品都是品牌銷售『億元級』的熱銷產品，有人證、物證、科學做見證的基礎，讓好的產品實力直接反應在銷售業績，加上此次獲獎殊榮，再次驗證東森嚴選的絕佳品質有口皆碑」。

紀坤傑分享，東森自然美是台灣本土美妝保養品牌，一直希望提供最優秀的保養品給台灣民眾使用，從中體驗到最佳保養效果，未來更希望將累積50年來的實力與更多不同的消費族群分享，因此接下來自然美也會推出彩妝，像是已經推出的聲林之王聯名商品「ecL」彩妝品牌，透過這個方式與年輕人接觸，有機會讓更多人感受到自然美的美好。

▲東森集團旗下一共7項商品榮獲卓越品質獎肯定，是2021亞太BIO健康生技大獎最大贏家。

東森集團此次一共獲得8項大獎，包含：東森自然美「自然美NB-1活膚賦活素」、旗下瑞昇醫美瑞昇醫美「r-PGA超導鎖水氣墊面膜」、瑞昇醫美「樂活精油套組」，及與東森直消電商合作生產的姊妹品牌「森美妍」之「大地防護精油套組」、「特效水光保濕面膜」、「瞬效保濕卸妝膏」等，以及東森直消電商的「東森活泉精華膠囊」卓越品質獎共7項，。另外東森直消電商也奪得「卓越產業領航獎」並由東森直消電商行銷執行長王世均代表受獎。

▲台北市生物技術服務商業同業公會理事長王孝慈表示，2021亞太BIO健康生技大獎獲獎企業及品牌都是實至名歸。

2021亞太BIO健康生技大獎今年有64家廠商報名，一共有17家廠商得獎。台北市生物技術服務商業同業公會理事長王孝慈表示，本屆榮獲亞太BIO健康生技大獎的績優企業及品牌，除了透過產、官、學研等專家針對企業經營規劃、全球通路布局及產品原料等多層面審查，還安排秘密客進行實地查訪，以公平公正的方式評選而出，每個得獎者都是實至名歸。得獎品牌都是相當具有代表性及國際級實力的品牌，此獎將有助於提升品牌國內外市場的知名度，爭取國際合作先機，將台灣驕傲的健康生技實力逐步向海外拓展，發揚光大。