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讓房間脫胎換骨！10款「質感系書桌椅」辦公、吃飯化妝多功能

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文／LOOKin

疫情警戒延長，妳是不是也持續在家工作了呢？居家辦公要事半功倍最重要的就是要將休息與工作區域劃分開，本次來推薦10款IKEA人氣款書桌、辦公桌、辦公椅，質感清新的風格讓房間脫胎換骨！不要繼續在床邊、沙發邊辦公了，會讓自己有種整天都在工作的負面感覺喔！

IKEA 辦公桌、電腦桌、書桌推薦

▲IKEA辦公桌、電腦桌、書桌推薦（圖／lookin提供）

▲MICKE書桌／工作桌，NT$1,790

如果妳的房間非常小，而且需要的桌面空間也不大，那就很適合購入這款小書桌，簡潔的設計適合放在各種角落，還可以搭配其它書桌或收屜櫃，讓書桌的運用更加靈活！

▲10款IKEA書桌、電腦桌、辦公椅推薦。（圖／lookin提供）

▲ALEX書桌／工作桌

時尚俐落的工作桌正式現在所需要的！不僅居家辦公時適用，也可當作化妝台使用，對於小資租屋族來說是最萬能的家具之一！

▲10款IKEA書桌、電腦桌、辦公椅推薦。（圖／lookin提供）

▲HAUGA書桌／工作桌

優雅時髦的外觀，立刻讓小套房看起來非常有質感，桌子有附電線孔，更容易隱藏也方便連接電線和插座，居家辦公少不了它！

▲10款IKEA書桌、電腦桌、辦公椅推薦。（圖／lookin提供）

▲MICKE書桌／工作桌，NT$2,990

背面有聰明的設計，可隱藏雜亂的電線，讓房間看起來更潔淨，還可依不同需求，將收納層架安裝在右側或左側，同時具有美背設計，想放置在房間中央打造成精巧小餐桌也沒問題！

IKEA 辦公椅、電腦椅推薦

▲10款IKEA書桌、電腦桌、辦公椅推薦。（圖／lookin提供）

▲SKRUVSTA旋轉椅，NT$3,490

圓弧可愛的旋轉椅好適合放在女孩們的房間呢！安全輪腳具有感壓煞車裝置，起身時可固定椅子，坐下後自動鬆開鎖定，還可調整座椅高度，符合各種類桌子！

▲10款IKEA書桌、電腦桌、辦公椅推薦。（圖／lookin提供）

▲FJÄLLBERGET辦公椅

IKEA的椅子大多提供10年品質保證，讓妳買的開心、用的安心，這款混搭木質材質的辦公椅，椅面採用高回彈泡棉製成，能順應身形提供絕佳的舒適感！

▲10款IKEA書桌、電腦桌、辦公椅推薦。（圖／lookin提供）

▲HATTEFJÄLL辦公扶手椅

這個粉真的太美了！HATTEFJÄLL辦公扶手椅也是IKEA的人氣商品之一，縫製細節突顯圓弧線條，好適合放於小坪數房間中，椅背傾斜鬆緊度會依體重和坐姿自動調整，坐一整天也不腰酸背痛！

▲10款IKEA書桌、電腦桌、辦公椅推薦。（圖／lookin提供）

▲LÅNGFJÄLL會議椅

俐落時尚的外型可和各種室內風格搭配，腰部靠墊設計，可為背部提供適當支撐，有效釋放壓力，絕對是居家辦公、上課時的神隊友！

▲10款IKEA書桌、電腦桌、辦公椅推薦。（圖／lookin提供）

▲MULLFJÄLLET會議椅附輪腳，NT$4,790

寬敞的椅面讓你能找到最舒適的坐姿，椅子以同色調奶茶色打造而成，冷淡風色調突顯個人品味，一放進房間就彷彿來到樣品屋！

▲10款IKEA書桌、電腦桌、辦公椅推薦。（圖／lookin提供）

▲ÖRFJÄLL旋轉椅

小巧又精緻的旋轉椅，可調隨時整座椅高度，以耐看的圓弧線條搭配經典穩重的配色，視覺上讓空間變得更加井然有序！

▲IKEA辦公桌、電腦桌、書桌推薦。（圖／lookin提供）

▲IKEA書桌、電腦桌、辦公椅推薦（圖／翻攝自iG@lowya_official、@dear_mmoon）

看完是不是對自己的房間佈置又重新充滿靈感呢？疫情又將提升在家工作的機會，不如趁著這個機會規劃專屬於自己的工作區域吧！

延伸閱讀：

小房間佈置：2021無印良品『好物家具TOP10』簡約溫馨風、低預算打造租屋夢想物件！

富腦袋養成：5種好風水『室內植物盆栽』推薦！簡直天然空氣清淨機、放家裡質感爆棚！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 小房間佈置, IKEA, 家具, 居家防疫, 佈置零感

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