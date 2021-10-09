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陳庭妮戴58萬卡地亞錶是日常　疊戴釘子手環美翻

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▲▼ 陳庭妮 。（圖／公關照）

▲陳庭妮展示卡地亞Panthère de Cartier美洲豹玫瑰金腕錶，中型款740,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

18歲起當模特兒，轉戰戲劇圈有成的陳庭妮，剛以電影《青春弒戀》獲金馬獎提名，將角逐最佳女配角獎項。對照剛出道的衝勁，32歲的她現在懂得慢下腳步審視自己，把事情做得更仔細、更到位，這樣的轉變也反映在她平日穿戴的精品上，卡地亞（Cartier）Panthère de Cartier美洲豹腕錶是她的珍藏之一，吸引她的原因是「有一股霸氣，但卻又散發著優雅」。

▲▼ 陳庭妮 。（圖／公關照）

▲陳庭妮戴卡地亞Panthère de Cartier美洲豹舖鑽腕錶，中型款3,600,000元。

卡地亞1980年代問世的Panthère de Cartier美洲豹腕錶，擁有圓角方形、流暢的弧形錶耳以及外露的螺釘，搭配弧形拋光鍊節組成錶帶，完美與手腕貼合。陳庭妮透露早已擁有此款腕錶，她表示：「極致靈巧的錶鍊，代表卡地亞標誌性動物豹的矯健，有點像年輕時膚色黑黑的我。」

▲▼ 陳庭妮 。（圖／翻攝陳庭妮IG）

▲陳庭妮平日愛戴卡地亞585,000元Panthère de Cartier美洲豹錶迷你款搭配Juste un Clou釘子手環與LOVE手環。（圖／翻攝chen_ting_ni IG，以下同）

平日陳庭妮最常戴著Panthère de Cartier美洲豹腕錶迷你款，同時疊搭卡地亞Juste un Clou釘子手環與LOVE手環，時髦有型；模特兒出身的她駕馭各種風格都毫不費力，套上LV（Louis Vuitton，路易威登）新裝呼籲粉絲看巴黎大秀，拿著紅氣球在屋頂上拍照，隨手拍都是時尚大片。

▲▼ 陳庭妮 。（圖／翻攝陳庭妮IG）

▲陳庭妮是時尚圈寵兒，穿全套LV新裝號召欣賞品牌巴黎大秀直播。

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關鍵字：

陳庭妮, Cartier, 卡地亞, LV

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