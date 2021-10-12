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上班必聽！6首音樂歌單最長連放七小時　咖啡廳ASMR減壓又療癒

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文／Lookin

▲夏日的「減壓歌單」推薦。（圖／lookin提供）

▲舒壓歌單。（圖／翻攝自pinterest）

這陣子待在家中、甚至是與自己獨處的時間都變多了，少了熱鬧與喧擾，多了些平靜與心寧的狀態，在這炙熱的炎暑期間，搭配播放輕盈柔快的音樂更有種說不出的自在。這次編輯要推薦大家一個YouTube頻道「Candy Music Room」，這個頻道以各種風格的演奏音樂結合咖啡廳、餐廳與海浪的的背景聲，讓妳就算只是待在家，閉上眼睛就像置身在墾丁或是峇厘島的海邊餐廳，放鬆又自在，減壓又療癒，無論是一個人的時間、或是在家約會都適合播放。

2021夏日減壓音樂歌單

推薦1. Beach House Cafe Ambience & Bossa Nova Music

特色：BASANOVA、海浪聲、咖啡廳ASMR

推薦2. Daily Piano Cafe Music & Ocean Wave Sounds

特色：鋼琴新世紀音樂、海浪聲

推薦3. Chill Acoustic Korean Cafe Music

特色：吉他演奏、小清新韓劇風格背景音樂

推薦4. Relaxing Starbucks Inspired Coffee Music

特色：星巴克店內音樂、爵士音樂

推薦5. Romance Paris Cafe Ambience

特色：浪漫爵士、法式慵懶

推薦6. Seaside Starbucks Cafe Music & Ocean Wave Sound

特色：鋼琴爵士、海邊咖啡廳、海浪、海鷗ASMR

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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