日本女生最愛5個「濕髮造型範本」！黑長直、精靈短髮一招瞬間變有型

文／Dappei

最近「濕髮造型」不只在社群上大為流行，路上也能看見越來越多女孩嘗試濕髮造型，前陣子 Dappei 寫了一篇教學文，而這次要獻上的則是 5 個「濕髮造型範本」，不管是長髮、短髮、直髮還是捲髮通通都能打造濕髮感，變身正宗日系女子不只穿搭要跟上，髮型也要不落人後，這次更加碼放上「髮油」推薦，日系女孩還不快收藏！

# 精靈短髮

堪稱是日本 2021 最熱門的髮型「精靈短髮」，不僅凸顯五官，又能營造精靈系氛圍，但極短髮若沒有搭配上精緻妝容或是較突出的穿搭，總是看起來較樸素，這時候利用髮油打造濕髮造型，讓每根髮絲都充滿細節，整個人都精緻了起來。

# 外翹中長髮

外翹中長髮、短髮也是今年的熱門髮型之一，但除了利用燙髮來固定造型，較常使用的方式是用離子夾來打造外翹髮尾，但你一定知道，不管是使用電棒或是離子夾，髮尾總是會看起來較乾燥，而且若是沒有噴定型液，出門後大風一吹，精心打造的造型都被吹掉了，所以除了定型液之外，你還有髮油這個選項！不只護髮、定型，也能獲得一顆細節感滿滿的外翹髮型。

# 長直髮

或許許多人會認為長直髮不能做濕髮造型，認為會太過油膩或厚重，其實正好相反！一頭長直髮容易給人沒有整理髮型的錯覺，這時候利用髮油打造濕髮感，原本看起來較沒精神的長直髮也能瞬間精緻許多！就算是馬尾造型也可以使用，利用髮油抓出鬢角的髮絲，後腦勺則是利用髮油拉出澎度，簡單的馬尾也能立刻多出許多細節。

# 齊短髮

又是一款今年必剪的熱門髮型之一，比起極短髮、外翹造型，齊短髮絕對是更好駕馭的，不難發現日本女孩們也很愛在齊短髮上做濕髮造型，然原本就較工整的髮型更加率性俐落，搭配黑髮、淺髮都再適合不過了。

# 捲髮

誰說捲髮不能做濕髮造型！近年來較流行的羊毛卷，因為捲度較小，很容易看起來毛躁、打結，搭配髮油後，不僅讓髮絲光澤許多，再加上整體的捲度，捲髮看起來會更加動態且立體。

# 髮油推薦

這次要推薦給搭黨們的就是「Napla 娜普菈乳油木輕質油」（左），想必搭黨們也有在多位日本部落客的社群上看見它的身影。乳油木輕質油本身帶有淡淡的柑橘味，質地比起一般髮油更來得清爽，想做濕髮造型，或是本身頭皮較容易出油的搭黨都可以選擇它！

Dappei 結語：

濕髮造型看上去就整個人好精緻、好有細節，而且也真的不會太難，趁著秋冬不會一出門就爆汗，趕快嘗試、突破自己一下吧！

文字編輯：chloe / 圖片來源：lala__hair、ayanon_hair、napla_taiwan

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