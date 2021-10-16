追求高級感就來學「YI LU盧」！穿搭、飾品、妝容3重點時髦度大增

文／Dappei

隨性、優雅又不失精緻的 effortless chic style，是許多人追求的終極目標，若你也對看似毫不費力，卻又美得讓人忍不住多看幾眼的 effortless chic 風格心生嚮往，台灣 KOL「YI LU 盧」的 Instagram 會是你值得參考的美感資料庫！

＃穿搭

細看盧的穿搭，會發覺即使不靠疊穿、多層次等技巧，她整體造型的完成度也還是很高，若想達到這樣的效果，單品的選擇就顯得更加重要，盧選擇的衣著單品多藏有設計巧思，像是緞面材質、衣領處特殊剪裁、開衩、雕花、透膚等細節，都可以單獨成為整體穿搭的視覺焦點，即使不靠色彩、層次堆疊，也不怕看上去單調無聊。

＃飾品

盧的穿搭多為 1+1 簡約搭配，若是秋冬，也頂多在搭件西裝外套或大衣，在此前提下，除了單品細節至關重要，靠飾品為造型加分也是必須學習的技巧。

盧在穿著細肩帶、短版上衣等裝飾性元素較少的上衣時，多會搭配較為浮誇、華麗的耳環，讓整體看上去更為完整精緻，若同時想搭配項鍊、戒指等多樣飾品，也要切記「一超多強」的原則，也就是說，每樣單品個別看不能太無趣，但盡量維持整體看來僅有一項是特別搶眼、突出的，以免視覺焦點過多，反而弄巧成拙顯得沒有重點。

＃妝容

妝容最重要的部分非底妝莫屬，只要底妝完美，看上去皮膚好、氣色佳，就算眼妝、唇彩、頰彩保持清淡，整個人也會自帶高級感。仔細觀察盧的妝容，會發現她的底妝總透著細緻光澤，眉毛也沒有誇張的稜角，只是順著眉型勾勒出更精緻的輪廓，而眼妝部分則以極細微勾眼線強調眼神，搭配上色彩較為濃烈的唇彩帶出氣勢，整體乾淨卻又不失重點，若想追求 effortless chic 優雅妝容，不妨以盧為參考範本！

Dappei 結語：

若是喜歡盧的品味與美感，不妨到她的自創品牌「​​Ethereal U」IG 逛逛，相信你會找到理想中的質感單品！

文字編輯：pang / 圖片來源：Instagram@yi___lu

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