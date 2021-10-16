fb ig video ETtoday search mobile

追求高級感就來學「YI LU盧」！穿搭、飾品、妝容3重點時髦度大增

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲YILU穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

隨性、優雅又不失精緻的 effortless chic style，是許多人追求的終極目標，若你也對看似毫不費力，卻又美得讓人忍不住多看幾眼的 effortless chic 風格心生嚮往，台灣 KOL「YI LU 盧」的 Instagram 會是你值得參考的美感資料庫！

▲YILU穿搭。（圖／dappei提供）

＃穿搭

細看盧的穿搭，會發覺即使不靠疊穿、多層次等技巧，她整體造型的完成度也還是很高，若想達到這樣的效果，單品的選擇就顯得更加重要，盧選擇的衣著單品多藏有設計巧思，像是緞面材質、衣領處特殊剪裁、開衩、雕花、透膚等細節，都可以單獨成為整體穿搭的視覺焦點，即使不靠色彩、層次堆疊，也不怕看上去單調無聊。

▲YILU穿搭。（圖／dappei提供）

▲YILU穿搭。（圖／dappei提供）

▲YILU穿搭。（圖／dappei提供）

＃飾品

盧的穿搭多為 1+1 簡約搭配，若是秋冬，也頂多在搭件西裝外套或大衣，在此前提下，除了單品細節至關重要，靠飾品為造型加分也是必須學習的技巧。

▲YILU穿搭。（圖／dappei提供）

盧在穿著細肩帶、短版上衣等裝飾性元素較少的上衣時，多會搭配較為浮誇、華麗的耳環，讓整體看上去更為完整精緻，若同時想搭配項鍊、戒指等多樣飾品，也要切記「一超多強」的原則，也就是說，每樣單品個別看不能太無趣，但盡量維持整體看來僅有一項是特別搶眼、突出的，以免視覺焦點過多，反而弄巧成拙顯得沒有重點。

▲YILU穿搭。（圖／dappei提供）

＃妝容

妝容最重要的部分非底妝莫屬，只要底妝完美，看上去皮膚好、氣色佳，就算眼妝、唇彩、頰彩保持清淡，整個人也會自帶高級感。仔細觀察盧的妝容，會發現她的底妝總透著細緻光澤，眉毛也沒有誇張的稜角，只是順著眉型勾勒出更精緻的輪廓，而眼妝部分則以極細微勾眼線強調眼神，搭配上色彩較為濃烈的唇彩帶出氣勢，整體乾淨卻又不失重點，若想追求 effortless chic 優雅妝容，不妨以盧為參考範本！

▲YILU穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

若是喜歡盧的品味與美感，不妨到她的自創品牌「​​Ethereal U」IG 逛逛，相信你會找到理想中的質感單品！

文字編輯：pang / 圖片來源：Instagram@yi___lu

日本女生用 ZARA、UNIQLO 平價品牌、基本款穿出高級感，大地色穿搭減齡又顯白！

你跟穿搭客的穿搭差在哪？日本潮模松本惠奈的「精緻穿搭技巧」，善用剪裁、配件讓穿搭顯出高級感！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, KOL, YI LU,

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

星巴克圓筒包根本平價版LV！「白棕皮革」文青質感爆紅

星巴克圓筒包根本平價版LV！「白棕皮革」文青質感爆紅

85度C連續四天「第二杯20元」　星巴克今起第二杯半價

85度C連續四天「第二杯20元」　星巴克今起第二杯半價

不用花大錢！「6個習慣」養出好肌膚，記得早起一杯溫水 迪麗熱巴根本「人間美人魚」！低胸禮服洩火辣S曲線 很準！日網「飲料心理測驗」看隱藏魅力　愛喝咖啡最知性、手搖最愛玩 專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋 化妝水沒有保養效果可省略？從3大功用判斷你是否需要 最難「撩」到手的TOP 3星座　第一名定力很強，想當情人可能被斷絕關係 有人蹺班排隊！UNIQLO旗艦店開幕近300人聚集　一進門搶「這個」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面