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雙十連假買爆！Adidas官網滿額現折2千元　NIKE「快閃優惠」三件7折

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記者王蓁蓁 / 台北報導

Adidas台灣官網歡慶雙十「10.10 Shopping Day」折扣活動開跑，即日起至10月12日，超過3000件商品只要達到優惠金額，輸入代碼，折扣最高能折抵2千元以上，NIKE在線上官網祭出「雙十特惠」，同樣在結帳時輸入促銷代碼，就能享有最低7折的優惠折扣，而且買得越多折扣越多，快閃只到10月10日凌晨為止，還不快趁天氣變冷之前在這波特價潮添購一波冬裝！

▲adidas、Nike線上官網雙十特惠 。（圖／翻攝品牌官網）

▲adidas、Nike線上官網雙十特惠 。（圖／翻攝品牌官網）

▲Adidas歡慶雙十「10.10 Shopping Day」優惠已搶先在線上開跑。（圖 / 翻攝品牌官網）

Adidas在官網發起的「10.10 Shopping Day」歡慶雙十優惠已搶先在線上開跑，只要在10.10專區選購商品滿3300元，結帳時輸入「TEN1010」折扣代碼，就能立馬現折1010元，若是買滿6000元以上，同樣輸入折扣代碼「TEN2020」，則可以從結帳金額中扣掉2020元，只能說金額越大折扣就越多。

最近晚上天氣漸漸轉涼，是時候該入手外套、帽T等保暖衣物，像是這款毛絨絨的黑色連帽外套，柔軟觸感簡直讓人欲罷不能，上方的奢金三葉草刺繡搶眼又百搭，超過3000元的價格，輸入代碼折扣下來，直接將近5千元的原價降至3,880元，若是再加上R.Y.V粉色帽T一起購入，金額買滿6000元以上，就能再享優惠，原先近8000元的價格就能折扣至5,760元。

▲adidas、Nike線上官網雙十特惠 。（圖／翻攝品牌官網）

▲adidas、Nike線上官網雙十特惠 。（圖／翻攝品牌官網）

▲NIKE「雙十特惠」的折扣活動默默在線上官網開跑。（圖 / 翻攝品牌官網）

NIKE也在默默在線上官網開跑「雙十特惠」的折扣活動，在特賣網頁購買單件產品，結帳使用促銷代碼「TEN10TW」即可享有9折優惠，任意購買兩件商品折扣更多，輸入代碼「TEN20TW」就能獲得8折折扣，若是入手三件以上同樣將「TEN30TW」在結帳時填入則能享有7折。

其中像是同時購入當季新款咖啡配色的Air Force 1’07 Craft、以及近日火紅的NIKE勾勾Logo高領上衣，即能從近6000元的金額打8折至4,464元，再多入手同樣是新品的單車褲，3件原先快要7000元的價格立馬享有7折優惠，直接降至4732元，除下來單件只要約1570元，簡直太超值了！

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關鍵字：

ADIDAS, NIKE, 折扣, 雙十, 優惠

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