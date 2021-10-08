fb ig video ETtoday search mobile

連假爽吃炸物不爆卡！營養師：鹹酥雞千萬別加九層塔

>

▲▼營養師：鹹酥雞別加九層塔，炸物不爆卡 。（圖／Unsplash）

▲常吃炸物有害健康且容易發胖。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

國慶連假開跑，不吃點炸物放縱一下怎麼行！營養師高敏敏分享，炸物不僅是熱量高，食物經過高溫油炸後，更會流失營養素，一份低脂海鮮原本不到一百卡，炸完熱量飆三倍，怎麼吃最聰明，聽聽專家怎麼說。

營養師高敏敏表示，先撇開炸物的熱量不談，食物經過高溫油炸會破壞其中營養素，如果是蛋白質食物，也會流失原本的礦物質和維生素；而澱粉類食物原本熱量就不低，油炸後熱量不僅攀升，加上澱粉易吸油的特性，油脂含量也會比原本來得高。

▲▼營養師：鹹酥雞別加九層塔，炸物不爆卡 。（圖／Unsplash）

她以雞肉為例，雞肉屬於優質蛋白質，但透過不同料理方式，熱量也會有所差異，像是油炸是最不健康的方式，因為雞肉外要裹粉再由炸，熱量會比原先高出2-5倍。

▲▼營養師：鹹酥雞別加九層塔，炸物不爆卡 。（圖／Unsplash）

不少人誤以為炸蔬菜較健康，高敏敏指出其實不然，因為蔬菜含水量高，在油炸的過程中，油脂反而會取代水分，讓原本只有20幾卡的蔬菜瞬間吸油，熱量直接翻倍。

高敏敏分享，如果真的想吃炸物建議如下，偶而吃一次無妨，平時還是建議以蒸、煮、滷、烤的烹調方式為主，炸雞建議去皮吃，若捨不得去皮，可以準備廚房紙巾來吸油，減少油脂攝取，口感一樣美味。

▲▼營養師：鹹酥雞別加九層塔，炸物不爆卡 。（圖／Unsplash）

像是鹹酥雞、甜不辣等炸物，盡量單吃，不要添加九層塔，因為九層塔容易吸油，這樣容易吃進不必要油脂，炸物盡量以原味為主，不要添加調味料和醬料，以免攝取過多鈉含量。吃完記得多補充蔬果來攝取膳食纖維和維他命C，其中豐富的鉀也可幫助排除多餘的納，另外也要多喝水幫助代謝。

▲▼炸物熱量表。（圖／翻攝自營養師高敏敏FB）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

►生蛋竟讓頭髮掉不停！營養師教你落髮、頭皮不適「聰明吃」

關鍵字：

炸物, 聰明吃, 營養師高敏敏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

森林心理測驗「選一隻動物」　找出誰是你工作的最棒盟友

森林心理測驗「選一隻動物」　找出誰是你工作的最棒盟友

不用花大錢！網揭7個「睡前好習慣」，讓你悄悄變美

不用花大錢！網揭7個「睡前好習慣」，讓你悄悄變美

有人蹺班排隊！UNIQLO旗艦店開幕近300人聚集　一進門搶「這個」

有人蹺班排隊！UNIQLO旗艦店開幕近300人聚集　一進門搶「這個」

楊祐寧夫婦狂愛勞力士　老婆曬47萬綠面夯錶 星巴克「貓掌包、文青提袋」萬聖節限定太燒！　全新櫻桃冷萃咖啡必喝 星巴克10／4起「連續4天」再推買一送一　每天限定9小時 雙十連假買爆！Adidas官網滿額現折2千元　NIKE「快閃優惠」三件7折 人生必吃的Buffet！艾美探索廚房、原素食府吃到飽下殺490元起 智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難 直擊！台北UNIQLO旗艦店全曝光　鮮花區美爆絕對要打卡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面