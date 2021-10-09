夏于喬、林思宇合體代言，自曝「保養黑歷史」粉刺長滿臉

▲夏于喬、林思宇逆天膚質，拿下保養代言。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

夏于喬、林思宇聯手代言TKLAB保養，兩人大方暢談保養之道，近期趕拍《台北女子圖鑑》的他們，拍戲之餘都偏好簡單有效的保養，身為乾性肌膚都很重視保濕，工作前都會敷臉穩定肌膚，在鏡頭前維持最佳狀態。

▲兩人認為保濕是美肌不二法門。

林思宇分享，她認為保濕最重要，最近她很喜歡敷羊珞素，邊敷會使用美容儀器由內向外推臉，讓氣結不要堵塞，使臉部輪廓線更為明顯。夏于喬也坦言，想要追求20幾歲時的緊緻，光靠保養做不到，她則希望能維持這個年紀最好狀態。她發現緊緻和保濕密不可分，當肌膚水分不夠，細紋就會變多，看起來就會比較老態。

▲37歲夏于喬膚況好似女大生。（圖／翻攝自FB/夏于喬）

喬喬分享，平時她很注重肌膚清潔，讓毛孔更夠呼吸很重要，她不一定會擦化妝水，第一步驟反而是先敷面膜，然後再擦精華液和眼霜，如果肌膚的很乾，她會用掌溫加熱精華油，輕輕拍在臉上。

▲林思宇肌膚近乎零毛孔。

林思宇笑稱以前年紀小，以為只要擦上化妝水，頂多加上精華液就算是保養，隨著年紀增長，才知道乳霜的重要性，現在追求肌膚透嫩亮為目標。

別看兩人現在膚況好到發光，她們坦承以前也有過保養撞牆期，像是喬喬曾經在鼻子上厚敷凡士林，誤以為這樣能把粉刺逼出來，沒想到粉刺多到不像話，不用近看就很明顯，思宇則說以前很喜歡擠痘痘，擠完有紅腫傷口就直接敷美白面膜，肌膚刺痛還以為是在修復，沒想到敷完肌膚發炎，她強調面膜有很多種，挑選質地溫和，適合自己的才是最重要。

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