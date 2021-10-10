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星・變美／53歲伊能靜「0紋路緊緻大眼」靠3秘訣！第一步竟用綠茶包

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▲▼53歲伊能靜0紋路緊緻大眼靠3秘訣。（圖／翻攝伊能靜微博、小紅書）

▲伊能靜擁有凍齡好肌膚，常被網友敲碗保養秘訣。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝伊能靜微博、小紅書

今年53歲的伊能靜堪稱是公認的凍齡女星代表，從好肌膚到苗條身材都不輸青春女星，每次po美照都被網友大讚「根本吃了防腐劑」，尤其是幾乎0紋路、超緊緻的眼周狀態，更讓網友狂敲碗跪求保養秘訣。近日她就分享了自己的眼部保養心得，從最重視的3大關鍵到護理過程全公開，步驟更多達6個，對眼周保養苦惱的人快來參考一下。

▲▼53歲伊能靜0紋路緊緻大眼靠3秘訣。（圖／翻攝伊能靜微博、小紅書）

＃眼周護理要儘早

她建議，眼周護理一定要趁早開始，因為眼周一旦出現皺紋、下垂或鬆弛，光靠雷射、脈衝光等醫美光電項目也很難恢復。

＃分區護理

眼周她很在乎要分區護理，她表示上下眼皮、眼尾等每個小部位都有不同問題，像是上眼皮容易鬆弛，要用提拉類；下眼皮水腫用緊緻類；眼尾有動態紋用抗皺類，要根據個人情況用不同功效的護膚品，才能有效改善。

＃減少眼睛乾澀

眼睛使用過度容易乾澀，3C產品用40分鐘一定要休息一下，且比起用眼藥水，她更喜歡用薰蒸滋潤眼睛。

▲▼53歲伊能靜0紋路緊緻大眼靠3秘訣。（圖／翻攝伊能靜微博、小紅書）

除了以上3個保養關鍵，她也分享自己的眼周護理步驟，包含以下6步驟：

1.薰蒸眼部

早上起來後，她會用綠茶茶包加冒蒸汽的熱水泡茶來薰蒸眼部，薰蒸後將茶包拿起瀝乾，熱敷眼周、上下眼皮，可以幫助促進眼周血液循環，有黑眼圈的人可以特別注意敷下眼圈，尤其是鼻子過敏、熬夜造成的黑眼圈都很有幫助。

她也提醒，用綠茶蒸汽薰眼和瀝乾茶包熱敷，都要注意溫度別過高，以免燙傷。

2.敷抗老眼膜

趁眼周還有蒸汽的溫熱時敷上有抗老效果的眼膜，眼膜精華會更好吸收。此外，她會將法令紋也貼上眼膜一起敷。

3.上眼皮緊緻提拉

她的眼周一定會分區保養。首先上眼皮需要緊緻提拉，塗抹時手法要注意由外向內塗，直到皮膚吸收。

▲▼53歲伊能靜0紋路緊緻大眼靠3秘訣。（圖／翻攝伊能靜微博、小紅書）

4.下眼皮＋眼尾淡紋收眼袋

下眼皮和眼尾的部分她會選擇用淡紋、促進循環的眼部精華，同樣由外向內推開，才不會再拉扯到已經延伸的細紋。她會邊塗邊用按摩頭稍微用力撥撥筋，疏通眼周，緩解疲勞。

5.眼下塗抗老眼霜

眼周下方再用框老眼霜薄塗一層，按摩到完全吸收，她還會連上唇周也一起帶到。

▲▼53歲伊能靜0紋路緊緻大眼靠3秘訣。（圖／翻攝伊能靜微博、小紅書）

6.眼尾用提拉眼霜

最後在眼尾塗抹有提拉功效的眼霜或面霜，對抗眼尾下垂，按摩到完全吸收即可。

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關鍵字：

星變美, 伊能靜, 女星, 保養, 護膚, 眼周, 眼部, 秘訣, 方法

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