肌膚澎潤亮！秋季最新「養膚粉底液」，上妝同時注入精華

▲秋冬換上潤澤型粉底，肌膚質感更上一層樓。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

時節邁入秋季，愛美女生更追求肌膚的澎潤度，別忘了粉底也要換季，各大品牌近來推出保濕潤澤粉底，上妝同時幫肌膚注入養分，輕盈好推抹且遮瑕效果又超優秀，讓你視覺年齡立刻少5歲！

▲Sisley 輕裸水感精華粉底液，30ml，2,800元。

以滋養的植物保濕精粹為基底，加上獨家頂級潤澤爆水科技，讓底妝保濕潤澤透氧、肌膚深呼吸。除了獨家結合Vita–Light頂級維他命光感複合物，為肌膚注入養分，更運用頂級礦物柔焦因子、幫助打造輕薄透亮光感裸妝。

▲Guerlain 蘭鑽氧生精華粉底液（附粉底刷），30ml，7,750元。

絲滑輕盈的質地，蘊含蘭鑽系列獨特雙重抗老與亮白科技，具備市面上養膚型底妝難以兼顧的高遮瑕力，即使層層堆疊依舊輕薄透亮，輕鬆淡化細紋、斑點等歲月痕跡，創造出宛如天生的精緻無瑕妝容。

▲Kose 雪肌精御雅 水艷恆耀粉底液，30ml，1,550元。

運用富含鈉、鈣、鉀、鎂等具有高度保濕功效溫泉水，幫助增強肌膚屏障，鹽角薻同時做好鎖水防護，茶胺酸的透氣粉體能吸收水分調節溫度，輕輕一抹可幫助自然修飾暗沉、膚色不均等肌膚瑕疵，就像天生好肌膚。

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