只吃8分飽、勾芡湯別喝！營養師傳授喜宴「吃不胖攻略」

▲喜宴飲食眉角多，小心貪杯熱量爆棚。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

疫情趨緩，最近是否收到不少喜帖呢？想要為親朋好友祝福，又擔心吃了一場喜宴胖一圈？營養師高敏敏教喜宴這樣吃不怕胖，讓你吃的不失禮又吃得盡興。

#先喝一杯茶水

飯前建議可以喝茶或是水，增加飽足感，減少熱量攝取，或是喜宴前一餐先以蔬果或是低熱量食品墊胃。

#放慢吃飯速度

很多人參加喜宴時餓過頭，一上菜就卯起來吃，營養師提醒想要吃不胖，切忌狼吞虎嚥，建議多去社交，和認識的朋友料聊天，增加大腦飽足訊息的傳遞，記得8分飽就可停下筷子。

#有菜先夾

喜宴菜裡的蔬菜一定要吃，多吃蔬菜能增加膳食纖維及維生素C攝取，墊胃之餘也避免攝取過多熱量。

#勾芡湯少喝

喜宴菜色很容易出現的勾芡料理，記得湯一定要少喝，勾芡中含有大量澱粉 熱量密度高、易囤積，多吃無益。

#以茶代酒



想要熱量不超標，飲料盡量以水和無糖茶為主，避免喝酒也該少喝含糖飲料，減少液態熱量負擔。

#少吃油炸、澱粉

炸湯圓和叉燒酥都是喜宴經典料理，建議淺嚐沾沾喜氣即可，像是叉燒酥是整塊拿去油炸，換句話說就是一顆澱粉油。

#多吃原型蛋白質

婚宴上的原型蛋白質以海鮮最豐富，像是龍蝦、鮑魚、鮭魚、干貝等，而比較特別要注意的是像龍蝦沙拉這道料理，雖然是原型海鮮，但是沙拉醬是熱量及油脂來源，建議以吃原味為主。建議除去部分沙拉再享用，才不會攝取過多熱量。

#水果代替甜點

以水果為主做整餐的結尾，代替高糖份甜點。





▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）