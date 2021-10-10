絕美肩頸線條迷死人！簡嫚書、邵雨薇千萬珠寶加身比美

▲簡嫚書、邵雨薇千萬珠寶加持，華麗造型閃瞎眼。（圖／品牌提供、記者湯興漢攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

台北電影獎今晚星光熠熠，簡嫚書頂著金鐘女配角光環，以一身亮黃色禮服現身，搭配同色系黃鑽項鍊，整個明豔動人，邵雨薇也穿著一襲露肩亮片禮服現身，和脖子上的1300萬的鑽石項鍊，整體造型呼應的恰到好處。

▲簡嫚書亮黃色禮服更顯白皙肌膚。

▲De Beers Aura 高級珠寶黃鑽項鍊，24300,000元。

曾於2016年台北電影獎以電影《菜鳥》榮獲最佳女配角的簡嫚書，於本屆典禮擔任頒獎嘉賓。今天以一襲優雅亮黃色禮服現身，搭配 De Beers Aura 高級珠寶系列黃鑽項鍊與耳環，手上造型宛如丘比特雙翼的 Diamond Legends 系列 Cupid 高級珠寶鑽石戒指，珠寶總價近台幣 3000 萬元。





▲邵雨薇簡約大氣的典禮造型頗受好評。

▲PIAGET Sunlight Escape系列鑽石頂級珠寶項鍊，13000,000元。

而骨感邵雨薇，今晚擔任頒獎人造型更令人讚嘆，平口露肩剪裁禮服，搭配PIAGET Sunlight Escape系列鑽石頂級珠寶項鍊、Sunlight Escape系列羽飾工藝及鑽石頂級珠寶耳環、Jardin Secret系列頂級鑽石戒指，全身珠寶上看2139萬元。