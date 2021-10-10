抽獎／FURLA爆款手袋直送！　忠孝SOGO新店開幕秋冬美包全登場

記者王則絲／台北報導

義大利精品FURLA近日於台北忠孝SOGO開設全新店面，並同步上市2021秋冬新色調手袋，包括千鳥格紋的1927包款、櫻桃紅色的Partagioia馬鞍小圓包⋯⋯為慶祝開幕，這次《ET FASHION》與FURLA合作要來送讀者朋友們超好康大禮，只要閱讀至文末、參加抽獎，便有機會獲得價值破萬的FURLA「MIMI MINI CROSSBODY」手袋！

▲FURLA於SOGO台北忠孝館開設全新店面。（圖／品牌提供）



FURLA本月份隨著SOGO台北忠孝館二樓改裝完工，同步開幕了全新的店面，簡單明亮的店裝讓人一目了然，配合開幕活動，10／18前到忠孝SOGO門市還享滿萬折千的活動，即使來不及錯過了也沒關係，因為等到11／11百貨週年慶開跑，也會有超強檔的優惠折扣。

▲FURLA 1927 Mini千鳥格文手提側背包，NT＄13,800、FURLA Sirena Hobo手提包，NT＄17,800。（圖／品牌提供）



目前FURLA店面已上市今年秋冬的最新系列，2021秋冬系列有著「覺醒」的意象，採用鮮明繽紛的色彩呈現，有許多飽滿的新色調手袋選擇，像是由女星李沁所演繹的千鳥格紋「1927」手袋，以及暖白色的「Sirena Hobo」手袋，既優雅又亮眼，另外，秋冬時節來點深沉的櫻桃紅色「Portagioia」包款也是不錯的選擇。

▲FURLA Portagioia Mini側背包，NT＄12,800。（圖／品牌提供）



而這回《ET FASHION》與FURLA要來送給讀者們的則是這款品牌經典爆款：「FURLA MIMI MINI CROSSBODY」，十分淡雅的裸杏色，日常絕對百搭，從秋冬一路背到春夏都不是問題，皮革採用100%小牛皮，以及經典的金屬方釦設計，配有可調節的皮革金屬鏈袋，斜背或肩背都適合，價值NT＄13,500。只要前往以下IG貼文參加抽獎，即有機會把美包帶回家！

▲抽獎獎品「FURLA MIMI MINI CROSSBODY」。（圖／翻攝自官網）



《抽獎》

本次FURLA特別與《ET FASHION》合作，決定將送給讀者們超大禮，只要前往IG貼文參加抽獎，就有機會獲得「FURLA MIMI MINI CROSSBODY」手袋一顆！

►法國娃娃鞋Repetto回歸台灣落腳A13！首推激美新色：哈密瓜橘、寶石藍

►巴黎時裝周／MIU MIU驚喜聯名「NB球鞋」太美！LACOSTE 2022春夏超潮