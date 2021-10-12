Jennie「偷穿男友上衣」造型讓下半身失蹤　一個動作秀超迷人臀線

記者王蓁蓁 / 台北報導

時裝周剛落幕，韓女團BLACKPINK成員Jennie在看完香奈兒（CHANEL）的巴黎大秀後，不忘趁機到處遊玩觀光、和同樣在法國看秀的成員們合體，並在IG上Po出一系列美照寵粉，只見她穿著Oversize的淡紫色襯衫，彷彿偷穿男友上衣般大玩下半身失蹤，強調腿部修長線條的過膝長襪充滿小心機，辣到不行的視線一路直逼腿根，其中一個側身動作更是將臀線以及長腿一次呈現，惹火指數破表，讓粉絲們大飽眼福。

▲Jennie看秀之餘不忘到處遊玩。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjan，以下同)

韓女團BLACKPINK人氣遍佈全球，每一位成員更是都各自獨攬精品代言，近期成員們也紛紛飛往巴黎看秀，Jennie在看完香奈兒2022春夏秀後，照樣不負「人間香奈兒」之稱，出遊時也盡責以香奈兒行頭亮相，只見她一身淡紫色香奈兒印花襯衫，襯得皮膚吹彈可破，故意敞開的領口，一口氣秀出鎖骨與肩頸線，輕鬆運用珍珠腰鍊將寬鬆上衣勾勒出腰身，下半身失蹤的穿法加上過膝長襪，讓粉絲們視線忍不住集中在她的腿根，簡直存心要人鼻血直流。

▲Jennie下半身失蹤視線超惹火。

Jennie以彷彿偷穿男友的Oversize襯衫穿搭拍了不少美照，畫面中她不斷變換擺拍姿勢，其中一個側身動作，Jennie傲人的臀線瞬間一覽無遺，「邪惡視角」讓粉絲們忍不住臉紅心跳，整體看似包緊緊的穿搭，其實處處充滿心機，多個角度都毫無贅肉。

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