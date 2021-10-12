《魷魚遊戲》官方周邊來了！456數字T恤好燒、幾何圖案帽T能客製

編輯 / Jhen 圖 / 翻攝Netflix官網

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》火遍全球，不只演員們因精湛的演技爆紅，劇中「玩」的遊戲像是椪糖、一二三木頭人，還有場景與服飾也紛紛引起話題，其中在《魷魚遊戲》出現的綠色體育服、紅色連身裝、木頭人娃娃裝，絕對是今年萬聖節最夯的變裝造型！乘著這波商機，Netflix正式推出一系列官方周邊，包括男主角成奇勳的456T恤，圓形、三角形、方形幾圖案帽T，讓影迷們超級興奮。

人氣席捲全球的Netflix驚悚韓劇《魷魚遊戲》，除了在亞洲各個國家排行榜佔據一位，甚至還成為首部登上美國Netflix冠軍寶座的韓國電視劇，同時《魷魚遊戲》也連帶著不小的周邊效應，像是主角們參賽時穿的數字T恤、綠色運動服、工作人員連身裝等，都早就在eBay等線上購物平台上瘋狂熱銷中，Netflix官網也看準了這波商機，搶先推出了一系列的周邊服飾。

雖然只是推出Ｔ恤與帽T兩種版型，卻也讓不少影迷們十分開心，尤其官網還特別設計出「客製化」功能，像是主演們穿的數字T恤就有456、001、067、218可選擇，看你想成為劇中哪位主角都可以。此外寫有《魷魚遊戲》劇名的字樣也可以自行選擇韓文版，或是英文版的《Squid Game》，也可以訂製自己的「專屬遊戲」T恤，圓形、三角形、或是方形幾圖案帽T，另外喜歡印花圖案的劇迷們，也有印有劇中經典場景的彩色上衣。

不過，目前Netflix官網僅提供美國區域訂購與送貨的服務，台灣的朋友們想要的話可能就只能找代購，或是坐等Netflix開放台灣區域了。

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