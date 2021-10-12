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Jennie透視裝露bra　巴黎鐵塔前秀一手高明性感

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▲▼ Jennie 。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

▲Jennie穿Maison Margiela透視裝，內搭Calvin Klein內衣小露性感。（圖／jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK成員Jennie受香奈兒（CHANEL）之邀，到巴黎欣賞2022春夏大秀，秀後她在巴黎雖然沒有公開活動，依然天天精心打扮出遊，離開巴黎前夕，她不忘到最具城市代表性的巴黎鐵塔前留影，她穿Maison Margiela透視裝，內搭Calvin Klein內衣與牛仔寬褲，青春洋溢又不失性感。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

▲Jennie將香奈兒95,300元的淡紫色真絲緹花襯衫當洋裝穿。（圖／jennierubyjane IG）

Jennie巧妙掌握穿搭的性感法則，不會太過顯得低俗而令人感到反感，以她此次出席香奈兒巴黎大秀為例，紅色兩截式斜紋軟呢露腰裙裝恰好彰顯她健身有成的腹肌；結束看秀行程，她則換上香奈兒秋冬定價95,300元的淡紫色真絲緹花襯衫，繫上腰鍊當短洋裝，再配上同色系的過膝長襪，一個側身露蜜大腿吸睛。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

▲Jennie離開巴黎前，特別與巴黎鐵塔合影。（圖／jennierubyjane IG）

返回南韓前，Jennie到地標巴黎鐵塔前留念，她一次將友好品牌都戴上身，背著香奈兒經典黑色包，身上穿著透明的Maison Margiela上衣，透出由她擔任品牌大使的Calvin Klein內衣，沒有刻意露出事業線，若隱若現的美感更高明了。

►Jennie「偷穿男友上衣」造型讓下半身失蹤　一個動作秀超迷人臀線

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關鍵字：

Jennie, CHANEL, 香奈兒, Calvin Klein

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