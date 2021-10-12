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宋慧喬新造型無死角神顏網跪了　39歲逆天曲線「被這顆搶鏡」　

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▲宋慧喬FENDI 。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬身兼FENDI韓國品牌大使 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

39歲南韓女星宋慧喬主演的新劇《現正分手中》即將登場，工作滿檔的她還身兼FENDI韓國品牌大使，此次為品牌經典 Peekaboo 包款拍攝的宣傳影片，宋慧喬甘願將焦點讓給包款，她難得悠閒現身街頭，穿著貼身洋裝散發傲人曲線，幾乎所有鏡頭都毫無死角，逆齡程度讓粉絲十分驚艷。

▲宋慧喬FENDI 。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬FENDI 。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬演繹多變造型 。（圖／品牌提供）

FENDI 全新 #FendiPeekaboo 影片攜手《Elle》雜誌韓國版製作，請到宋慧喬演出，為彰顯輕鬆多變的造型，宋慧喬換上裸色貼身洋裝坐在咖啡店，身旁擺放著 Peekaboo ISeeU 包款。另也換上大地色大衣搭配白色包款，宋慧喬以斜背方式演繹，成為最美風景。當然幹練的OL造型不能少，宋慧喬巧妙穿著黑色西裝露出纖細美腿，手持蛇紋Peekaboo ISeeU，包款以招牌的開口笑呈現輪廓，性感指數立刻飆高。

▲宋慧喬FENDI 。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬FENDI 。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬相當喜愛Peekaboo 包款，蛇紋Peekaboo ISeeU 。（圖／品牌提供）

Peekaboo為品牌經典包款，出自配飾與男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi 在2008年設計，後續採用不同材質與款式風靡女性，像是運用手風琴框架形狀打造了Peekaboo ISeeU 包款，一打開便會露出大大的「微笑」。宋慧喬也提到，「Peekaboo 一直都是最完美的搭配，打開袋口，就能看到裡面讓人意想不到的特別之處，真是一款充滿巧思的包。」

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關鍵字：

宋慧喬, FENDI, 現在分手中, Peekaboo

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