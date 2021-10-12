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VANS小白鞋銷量爆漲7800％　網揭《魷魚遊戲》專用鞋究竟多好穿？

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記者王則絲／外電報導

Netflix驚悚韓劇《魷魚遊戲》熱潮蔓延全球，劇中參賽者們以綠色的運動服與號碼T恤作為制服，腳下則是全踩著相同的小白鞋，近日球鞋網站《Sole Supplier》便指出，《魷魚遊戲》劇中同款的「VANS Slip-On」銷量暴漲至7800％，數字非常驚人！其實這雙VANS的懶人鞋已存在不少民眾的鞋櫃許久，網友們對於此爆紅鞋款的評論褒貶不一，一起來看看。

▲VANS Slip On熱賣。（圖／翻攝自IG）

▲《魷魚遊戲》中角色造型裝扮成熱搜項目。（圖／翻攝自Netflixkr）

自《魷魚遊戲》在全球爆紅後，劇中角色的裝扮也成為焦點之一，尤其是在重視萬聖節活動的西方國家，許多人都搶著上網搜尋並購買相似的服裝，包括參賽者們的綠色運動服套裝、遊戲工作人員的紅色連身裝和面具，以及123木頭人機器人娃娃的黃色上衣和橘色吊帶裙，都是熱搜項目，但其中參賽者們所穿的激似同款「VANS Slip-On」小白鞋成長幅度最是驚人。

▲VANS Slip On熱賣。（圖／翻攝自IG）

▲《魷魚遊戲》劇中參賽者們所穿的小白鞋激似「VANS Slip-On」。（圖／翻攝自IG@hoooooyeony）

據球鞋網站《Sole Supplier》指出，「VANS Slip-On」在這段期間銷量暴漲至原先的7800％，時尚數據平台《Lyst》也公布，自《魷魚遊戲》播出以來，綠色套裝搜尋量增加97％，「VANS White Slip-On」則是狂增145％。

由VANS所推出的「Slip-On」鞋款其實早已是品牌熱銷經典款，不用綁鞋帶、一蹬就穿上的方式最適合「懶人」，因此也有「懶人鞋」之稱，許多人的鞋櫃裡都有一雙，網友表示：「好穿好搭，黑白各一雙」、「超愛Slip on，我就懶。」也有人給差評：「好穿但有點重」、「剛開始穿會磨腳」、「覺得難穿但還是很愛穿XD」另外，Slip-On曾推出過黑白棋盤格紋款式，也被網友點出：「這雙超容易撞的啦！」

▲VANS Slip On熱賣。（圖／翻攝自IG）

▲VANS Classic Slip-On 'White Canvas'。

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關鍵字：

魷魚遊戲, Squid Game, VANS, Slip On, 小白鞋, 懶人鞋

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