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果然是個人才！ Cardi B「綠油油」連身褲笑翻全網：快加入天線寶寶

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文／妞新聞

嗆辣系女Rapper卡蒂B（Cardi B）衣品一向驚人，每每現身在鏡頭前的穿著都能讓人大開眼界，而最近剛結束的巴黎時裝周，卡蒂B當然也不會放過能夠這種穿上華服的機會，就在卡蒂B接連兩套連身褲裝拿下所有焦點的同時，這組照片也立刻在網路上成了迷因梗圖讓網友笑翻請他速速加入天線寶寶啦！

卡蒂B在巴黎時裝周的兩次出場都穿上了英國時裝設計師Richard Quinn春夏系列的連身褲裝，這款從頭頂包到腳底的純色連身褲果然一穿上就效果十足讓人驚艷，而卡蒂B為了更有整體感，除了綠色連身褲裝之外，還搭配了整圈綠色蕾絲邊的帽款（？）以及綠色墨鏡，同時也給了推特網友無限惡搞創意～

卡蒂B這一身綠油油的連身褲穿搭讓眼尖的網友發現，設計靈感似乎《天線寶寶》不謀而合，卡蒂B這造型簡直就是綠色的天線寶寶「迪西」本寶啊！

而玩開了的卡蒂B對《天線寶寶》看來真的情有獨鍾，之後又再度選擇了Richard Quinn的全紫色連身褲裝，搭配紫色髮箍與墨鏡，又是從頭到腳的One Tone色系，又再度讓網友笑翻直呼，這一身不就是另一位天線寶寶「人才丁丁」嗎？

除了丁丁跟迪西之外，網友又再度翻出卡蒂B可以加入《天線寶寶》穿搭證據，在2019年的Met Gala紅毯上，我們卡姐一身紅色系的連身包頭禮服，完全就是紅色天線寶寶「小波」的化身吶～

看完卡蒂B一系列的《天線寶寶》時尚Look，讓我們大家一起來期待黃色寶寶「拉拉」的加入吧！（大笑）

source：twitter#CARDI B Teletubbies

 

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, Cardi B, 巴黎時裝周

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