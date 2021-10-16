范少勳《四樓的天堂》心路歷程　與「金馬影帝」對戲片場趣事一籮筐

文／妞新聞

2021下半年最療癒的公視影集《四樓的天堂》，由三位金獎得主黃秋生、謝盈萱及范少勳共同出演。該劇在描述人際關係、與認識自己之後療癒故事。在片中，范少勳飾演一位被媽媽遺棄、眼神空洞又長期在外漂泊的街頭塗鴉師，也因為陰暗、內心居無定所的角色設定，讓他又再次展現出精湛的演技，范少勳也表示：「因為這部戲讓我更了解自己，就好像生命有了更完整的感覺。」

揣摩支離破碎的靈魂

挑戰「睡地板」感受溫暖

范少勳飾演的宇宙在《四樓的天堂》中是一個「心裡破洞」的人，他只能透過一張舊照片牽繫著過去，更看不到未來的目標；而宇宙的靈魂就跟被人撕裂一樣的破碎，彷彿被人類遺棄在城市荒野邊的一條流浪狗。為了揣摩虛無飄渺的宇宙，范少勳拿著兩百塊及悠遊卡就決定也去流浪。他先在露天公園睡了午覺，再買車票直接前往礁溪，接著徒步走到烏石港，最後回到圓山（劇中角色塗鴉的河堤邊），在那席地睡了一晚。

「唯有你真的睡過地板，才會知道地板給你的感受是什麼。」范少勳認為，當你聽到熙熙攘攘的腳步聲、看到各式各樣不同的鞋子、感受此起彼落的談話聲，透過這些種種的累積，才讓范少勳對宇宙這個人的角度更明確。「宇宙這個角色很難用一個詞去形容他，所以在前期必須透過種種狀態才能讓別人知道他的想法。」范少勳表示，最大的困難是一開始不太確定自己演繹的宇宙，與導演心中的模樣是否相符。

武術課心力交瘁

要你感受自己有多「爛」

除了前面提到的「獨自流浪」之外，范少勳還有一場令妞編輯印象深刻的對手戲，這幕是他被天意按摩，因為觸碰到內心久久未癒合的傷口而崩潰大哭，飛也似的奪門而出，連電梯按鈕都忘記按下。這樣與內心拔河的場景，究竟要做多少功課才能完美演出呢？「最大推手應該是開拍前那持續3～4週的武術課吧！」范少勳提及當初被通知要上武術課時，心理百般疑惑，「明明片中就沒有武打橋段，為什麼要上武術課呢？」

開始上課後，武術老師說：「我會給你一個出口，找到出口你就可以站起來。」但是范少勳從上課到下課從沒站起來過，每分每秒都在被打，也因為找不到出口的那種無力感，讓他後來真的很想逃避。直到他終於悟出導演的用意「並不是要你多會打，是要你感受自己有多爛。」范少勳透過舞蹈、噴漆、塗鴉及武術課程漸漸融入「宇宙」，那種用盡全力到無法呼吸的感覺，就是當時他情緒潰堤衝進電梯的氛圍。

氣場交流中心

片場「趣事」一籮筐

當然不是所有跟宇宙相關的情緒都那麽崩潰，雖然為了要進入角色，還是必須在開拍前往地上滾一滾、把身體用髒一點。「其實片場很像氣場交流中心，每個演員都有不同的工作方式、演繹角色的方法。」沒有多餘的笑聲或玩樂，每個演員都在紀錄角色成長的樣子，不僅專注，凝聚力更是強到不行！范少勳還提及開拍前因為緊張產生的胃痛，而謝盈萱對他幽默地說：「沒事啦，頭過身就過了。」

現場其實每個與影帝黃秋生對戲的演員都表示壓力山大（畢竟影帝自帶氣場），但范少勳認為，不論是戲裡的推拿師傅或是戲外的金馬影帝，都有股溫暖又巨大的能量，「他總是能自然而然地用他的方式引導我進入戲中情緒。」還記得第一場「騎車」的戲碼，他必須載著黃秋生，雖然緊張但也希望能多跟他有點互動，沒想到黃秋生更緊張地對他說：「看前面！看前面！」，看著師傅同樣很焦慮，他的胃好像瞬間沒那麼痛了！（笑）

未來發展不設限

享受被每個角色填滿

從不挑劇本的范少勳認為每個角色都有可以磨練的地方，好比說接演《四樓的天堂》讓他了解到「靜」的重要性，不僅可以用更專注的態度去冥想，也開始注重心跳聲、呼吸聲，讓自己可以與周遭環境連結。提及疫情，范少勳也有很深的感觸，他認為疫情前自己的步調很快，做什麼事都匆匆忙忙；疫情後大家開始用慢步調體驗生活，他透過做瑜伽、種植物⋯⋯等，來體會生活是被慢慢拼湊起來的。

「當你分得出節奏的快慢，你更能抓到生活的步調！」范少勳表示，現在的他不一定要放三天兩夜的假才是休息，他可以透過早起的時間、睡前的放鬆來調適自己以達到最佳狀態。因為疫情、因為《四樓的天堂》讓范少勳可以在快步調節奏中找到慢活的自己。如果你也對生活缺乏自信，不妨看看在《四樓的天堂》中的宇宙，從充滿壓力又火爆的個性，到逐漸正視自己的傷痛並釋懷，或許在觀看的途中，我們也同樣會被療癒也說不定！

Editor／Choco Lin

Photographer／韓爵蔚

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