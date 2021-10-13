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《魷魚遊戲》8位玩家進入職場會怎樣？成奇勳就是濫好人、最大Boss是他

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文／職場人

由李政宰、朴海秀主演的Netflix韓劇《魷魚遊戲（오징어게임）》，自9月17日上映之後就熱議不斷，劇情圍繞在神秘人以「生存遊戲」作為主軸，參與遊戲玩家為456億韓元賭上性命的故事。職場人是否也跟上這一波韓劇話題的熱潮呢？其實這部韓劇之所以如此熱門，除了場景、音效吸引人之外，演員角色的鮮明個性也是一大特色，今天編輯要來分析若《魷魚遊戲》的角色進入職場，會是扮演什麼樣的職場人呢？

 以下可能有雷，請斟酌閱讀

《魷魚遊戲》成員1：成奇勳

 「成奇勳」魷魚遊戲編號456，原在汽車公司工作，後因公司重組而失業，負債、博弈、離婚使他的生活陷入無助深淵，在劇中前期給人頹廢、軟弱、一事無成的形象，但進入遊戲世界可看得出他其實內心還是保有一絲良心，在別人都不願意跟老人吳一男一組時，只有他願意伸出援手。

不過，這個性帶入職場上容易淪為濫好人，可能會因為人際關係、同事情誼而錯誤判斷，導致自己的利益受損，不過劇中的成奇勳還是略帶私心，雖然默默做自己認為對的事情，但在攸關自己利益時懂得切割保護自己，在職場上比較不會受到波及，也最可能是最後坐享漁翁得利，成為大贏家的人。

《魷魚遊戲》成員2：曹尚佑

「曹尚佑」魷魚遊戲編號218，是成奇勳小時候的鄰居，首爾大學經營學系畢業的他，在外人眼裡是在大公司上班的成功人士，但實際上他盜用公款又身負巨債；在遊戲裡的他總是默默觀察一切、聰明且反應機警，比如在拔河遊戲中，他可以臨危不亂、發號施令，若進入職場肯定頗具領導人的風範，不過在遊戲中後，其實也可以看出他是有一點小心機的，比如在椪糖關卡裡，他故意不告訴隊友已知曉遊戲內容，或是為了自身利益設局陷害朋友，可見在職場上他是會為了自己利益，小至隨時離職跳槽到更優越的公司，或是大至背叛公司以獲得更多利益。

《魷魚遊戲》成員3：吳一男

「吳一男」魷魚遊戲編號001，是一位患有腦瘤的七十多歲老人，在遊戲中是最不被看好，遊戲分組也常被視為是拖油瓶，但實際參與遊戲他都能萃取自己的經驗，給予團隊建議，要說帶領團隊過關斬將其實也少不了他的功勞，不過有追劇的人應該都知道其實他才是策劃遊戲的最大Boss。吳一男進入職場最可能擔任的是年資豐富的管理階層，也就是默默洞悉、掌握一切局勢的人，如若員工願意與他站在同一陣線、追隨他，他就有可能帶你晉升。

《魷魚遊戲》成員4：黃俊昊

「黃俊昊」在戲中飾演臥底警察，為了尋找失蹤的哥哥而潛入組織調查，性格勇敢、有毅力，誓不找出結果決不罷休的類型，而且善於冒險，又能處變不驚，相信不少劇迷也被他深深圈粉（笑）。在職場上，黃俊昊的積極個性，肯定會特別受到上司的愛戴，也能替公司找出細節問題、解決危機，不過也因為個性屬於行動派，容易衝動行事或先做再說，若做不好可能也會是主管的頭痛人物。

《魷魚遊戲》成員5：阿里

「阿里」魷魚遊戲編號199，飾演來自巴基斯坦的非法外籍勞工，個性憨厚老實，但容易輕信別人，因此才在遊戲彈珠關卡中才會落入陷阱。在職場上待人和善，可能是同事口中的好好先生，但耳根子較軟，且沒有判斷力和主見，容易隨波逐流，這類型的人通常在職場會議上不太主動發表意見，或是對自己未來沒有職涯規劃。 

《魷魚遊戲》成員6：韓美女

「韓美女」魷魚遊戲編號212，生存能力值滿點，一進入遊戲就知道要先找出最有利、最有可能獲勝的隊友結盟，雖然看得出他的交際能力很強，但容易給人牆頭草、愛攀關係的負面印象。在職場上，有眼見但定性不夠，可能會因為哪邊有益就想改變工作位置，因為具有交際手腕，所以人緣可能還不錯，成功拍馬屁可獲得上司、同事喜愛，但沒掌握好也容易淪為大家厭棄、排擠的對象。 

《魷魚遊戲》成員7：張德秀

「張德秀」魷魚遊戲編號101，因為在賭場輸掉組織所有的錢，而後被追趕到走投無入，才選擇加入遊戲，戲中可以看出他是一位具有暴力傾向，一言不合就開揍（？）的類型，在職場上肯定是把自己「情緒」擺在第一的人，只要遇到和自己意見不合的人就容易失去理智，無法理性溝通，且在職場上也會為自己利益而挖陷阱給別人跳。（職場小人非他莫屬了啊！！）

《魷魚遊戲》成員8：姜曉

「姜曉」魷魚遊戲編號067，飾演生活坎坷的脫北者，想賺上一筆和弟弟一起逃離朝鮮，找到家人團聚，在戲中其實對於他的著墨並不多，前期是為了達成目標可以不擇手段的人，不過在遊戲彈珠關卡中對於智英的犧牲成全，還是可以看出姜曉其實是一位外冷內熱、有感情的人。在職場上，姜曉應該是屬於人不犯我，我不犯人類型，獨善其身，對周邊的事不大感興趣，只想專心朝著自己的工作目標前進。

 以上關於8位《魷魚遊戲》的成員性格分析，職場人有沒有覺得哪一位和自己特別相像呢？又或者，你身處的職場也有上述特徵的同事、主管？趕緊追蹤職場人Instagram留言分享心得吧！

Source：naver、Netflix、오징어게임

【延伸閱讀】

《鬼滅之刃》鬼舞辻、產屋敷進入職場會怎樣？5點看出老闆屬於哪類型！

炭治郎是熱血職場新鮮人？從《鬼滅之刃》的鬼殺隊性格看盡職場百態！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 魷魚遊戲, 成奇勳

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