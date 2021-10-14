日本蜜蜂心測「往哪裡飛」　一秒看出你是否常加班、壓力大到爆表

文／職場人

工人狂熱者致力於他們的工作，甚至不惜犧牲私人生活，對工作充滿熱情固然好，但過度勞累以至於傷身就不好了！透過下述蜜蜂測驗測出「你也是無法自拔的工作狂熱者嗎？」

假設你看見一隻蜜蜂在飛，你覺得它正要去哪裡呢？

A.蜂巢

B.花田

C.房子

D.人多的地方

選好了嗎？往下看解答吧！

▲你是工作狂熱者嗎？（圖／pixabay，下同）



選A的人

「蜂巢」可說是蜜蜂重要的工作場所，選A的人你不論是睡覺還是醒來，幾乎滿腦子都是工作，對於工作的狂熱等級簡直是MAX，你總是沒日沒夜地加班嗎？又或者常常把工作帶回家，遇到緊急情況或特殊專案也願意為了工作而捨棄休假時間？別忘了，要有良好的身體狀況才能專注工作，適時地休息也很重要！

選B的人



「花田」是蜜蜂採集花粉和花蜜的地方，也是蜜蜂休息和滋養羽毛的地方，選B的人代表你對於工作的狂熱程度較低，有時你不是那麼地喜歡自己的工作，甚至會想盡辦法偷工時，比如工作中看一些和工作無關的網站，或者上個廁所一去就是10幾分鐘......。

選C的人

「房子」也是象徵蜜蜂可以工作的地方，例如：建造新巢。選C的人雖然很忙碌，但似乎不完全是一位工人狂熱者，你只是秉持著對自己的工作責任感，而想把手邊之事處理好，所以偶爾在假期中你也會不自覺想到工作，但所幸你知道如何分配工作與生活的，不至於讓自己過度勞累。

選D的人

人多的地方，蜜蜂可能會蜇人，有人群竄逃、緊張奔跑的象徵，選D的人工作狂熱者的程度可能也有點高，一想到工作就會令你感到壓力且緊張，而越緊張就讓你越放不下工作，試著和上司或值得信賴的前輩聊聊吧，也許他們可以幫助你找到合適的工作步調。

「努力工作是好的，但不要過度。」藉由上述測驗，看看自己是不是一位工作狂熱者，如果掌握工作與生活的平衡，也是一門學問。想看更多心理測驗可以點職場人心理測驗、塔羅測驗。

Source：占TV NEWS

【延伸閱讀】

人生勝利組8句經典語錄：被動的生活、無聊的工作，才是效率的死...

好準心測！從氣球想像測出「對目前工作哪裡感到不滿？」



本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！