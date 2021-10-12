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法藍瓷Ｘ馬祖酒廠推限量酒　精巧瓶身秀媽祖聖顏

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▲法蘭瓷聯名限量酒，捷克摩瑟水晶。（圖／各品牌提供）

▲法蘭瓷與馬祖酒廠聯名推出馬祖主題限量酒，瓶身精巧細緻。（圖／法藍瓷提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣藝術品牌法藍瓷，日前與馬祖酒廠、承釀淳酒業合作，於農曆9／9的媽祖昇天祭前夕，推出以媽祖為題的「媽祖護佑」限量酒，以法藍瓷擅長的工藝技巧，打造立體媽祖的精緻瓶身，且取馬祖當地知名景點媽祖巨神像為靈感，呈現出具收藏價值的藝術酒款。

▲法蘭瓷聯名限量酒，捷克摩瑟水晶。（圖／各品牌提供）

▲法蘭瓷聯名限量酒，捷克摩瑟水晶。（圖／各品牌提供）

耗時一年計劃打造的「媽祖護佑」限量酒款，設計靈感來自於全球最高的媽祖巨神像，媽祖信仰歷經千年，唯一的靈穴聖地座落於馬祖境天后宮，也是「馬祖」島名的由來。該酒款瓶身上的媽祖頭戴珠簾，面容慈祥，手持媽祖火與令牌，為迷途的人們與船隻引領方向，守護靈穴的神龍圍繞其身，龍首由四面而來，象徵媽祖普渡天下，護佑四方。

▲法蘭瓷聯名限量酒，捷克摩瑟水晶。（圖／各品牌提供）

▲位於馬祖全球最高的媽祖巨神像。（圖／法藍瓷提供）

法藍瓷表示，其瓶身雕模師周三裕長期禮佛茹素，雕塑時除了能仔細的布局，也更能專注誠心刻劃媽祖慈祥且莊嚴的面容，色彩採用大地色系，象徵讓媽祖的愛與慈悲灑播在每一吋土地上，有護佑全民幸福平安的寓意。

「媽祖護佑」限量酒內裝馬祖頂級大麴酒，馬祖酒廠選擇更耗時的固態釀造，讓珍貴麴菌、冷冽泉水與純淨空氣，在寧靜的花崗岩坑道中醞釀一千多日，為口感細緻香醇的大麴酒款。該酒款即起至10／21正式開放預購，全台限量3700件，原價37,000元，預購期間網路限定優惠27,000元。

近期國裕也針對旗下代理的捷克水晶品牌摩瑟，推出「2021戀戀摩瑟情」巡迴展，首場於台北SOGO百貨復興館8樓展出，國裕表示，其收藏多年的壓箱寶都會在這次特展亮相，包括奧地利女大公瑪麗亞‧德雷莎（Maria Theresia）御用的水晶餐具《美葉天使》，是雕刻家史卡拉以優雅細緻的花葉與天使圖案在餐具上，展現了18世紀貴族風華的最佳範例，此外還有彩繪師杰樂奇，呈現奇幻絢麗風格的《展翼高飛》。

▲法蘭瓷聯名限量酒，捷克摩瑟水晶。（圖／各品牌提供）

▲水晶餐具《美葉天使》。（圖／國裕提供）

其他如取材自19世紀畫家雷頓名作，透過光影折射，傳遞水晶藝術對美女的解讀的《燃燒的六月》；孔雀羽翼流暢融入凹凸有致花瓶巧思的《有鳳來儀》；絕美雙壁《海底世界》與《悠游自在熱帶魚》等。預計台北將展至10／17，之後將分別至台中、高雄、新竹地區展出。

▲法蘭瓷聯名限量酒，捷克摩瑟水晶。（圖／各品牌提供）

▲以名作為靈感的《燃燒的六月》。（圖／國裕提供）

▲法蘭瓷聯名限量酒，捷克摩瑟水晶。（圖／各品牌提供）

▲呈現孔雀羽翼的《有鳳來儀》。（圖／國裕提供）

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關鍵字：

法藍瓷, 馬祖, 媽祖, 馬祖酒廠, 聯名, 限量酒, 國裕, 摩瑟, 巡迴展, 媽祖護佑

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