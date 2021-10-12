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Jisoo iPhone 13小熊手機殼卡哇伊　2000元和女神用同款

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▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

▲Jisoo開心秀新手機iPhone 13 Pro，也換上約2,150元的CASETiFY小熊圖案手機殼。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK成員Jisoo剛結束巴黎時裝周看秀行程，迫不及待亮出她的新手機iPhone 13 Pro，並為手機換上價格約2,150元的小熊圖案的手機殼，平常穿戴服裝與腕錶、珠寶都是一線精品的她，從小配件洩露少女心，不僅選擇可愛風的手機殼，也曾為包包掛上毛茸茸小兔子玩偶。

▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

▲Jisoo出發到巴黎前使用素面的手機殼。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

Jisoo是DIOR全球品牌大使，因此在IG分享的穿搭多以DIOR新裝為主，她此次到巴黎看秀就備受尊寵，品牌在她入住飯店房間備好花束、全套保養品，又送上新裝讓她開心穿上遊巴黎，她以迷你裙、熱褲裝扮搭配長靴，展現完美身材比例。

▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

▲Jisoo參觀DIOR巴黎工坊，以DIOR裙裝搭配長靴展現完美身材比例。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

而Jisoo最常戴的名錶、珠寶全出自卡地亞（Cartier），不過她非昂貴精品不可，卡哇伊小物也常吸引她的目光，剛入手最新的手機，她立刻換上使用Instagram照片訂製手機殼起家的品牌CASETiFY的新品，手繪感童趣小熊圖案出自舊金山藝術家Katie Benn的設計，讓她愛不釋手。

▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

▲Jisoo喜歡可愛小物，包包掛著小兔子玩偶。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

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關鍵字：

Jisoo, DIOR, CASETiFY

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